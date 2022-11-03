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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۳۶

رئیس پلیس راهور گلستان:

محدودیت های ترافیکی ۱۳ آبان در گرگان اعلام شد

محدودیت های ترافیکی ۱۳ آبان در گرگان اعلام شد

گرگان- رئیس پلیس راهور گلستان از اجرای محدودیت های ترافیکی همزمان با یوم الله ۱۳ آبان در گرگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس مهاجر بسطامی پیش از ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: با توجه به راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان و به منظور تسهیل در رفت و آمد خودروها، محدودیت های ترافیکی در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس راهور گلستان افزود: بر همین اساس در گرگان از ساعت هشت صبح روز جمعه تا پایان مراسم، تردد خودروها از سه راه پارک شهر (خیابان پاسداران)، چهارراه میدان و سه راه بانک ملی (بهارستان) به سمت میدان شهرداری ممنوع است.

وی گفت: همچنین تردد انواع وسایل نقلیه از میدان شهداء، میدان شهرداری، چهارراه گرگانجدید و چهارراه آتش نشانی به سمت تقاطع شهداء هم ممنوع است.

بسطامی با اشاره به ممنوعیت تردد از خیابان گلشن ۱۴ و رسالت ۲۴ به سمت مصلی، بیان کرد: از شهروندان تقاضا داریم از پارک کردن خودرو در همه مسیرهای راهپیمایی جدا خودداری کرده و همکاری لازم را با پلیس داشته باشند.

کد مطلب 5623513

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