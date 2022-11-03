محدودیت های ترافیکی ۱۳ آبان در گرگان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس مهاجر بسطامی پیش از ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: با توجه به راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان و به منظور تسهیل در رفت و آمد خودروها، محدودیت های ترافیکی در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس راهور گلستان افزود: بر همین اساس در گرگان از ساعت هشت صبح روز جمعه تا پایان مراسم، تردد خودروها از سه راه پارک شهر (خیابان پاسداران)، چهارراه میدان و سه راه بانک ملی (بهارستان) به سمت میدان شهرداری ممنوع است.

وی گفت: همچنین تردد انواع وسایل نقلیه از میدان شهداء، میدان شهرداری، چهارراه گرگانجدید و چهارراه آتش نشانی به سمت تقاطع شهداء هم ممنوع است.

بسطامی با اشاره به ممنوعیت تردد از خیابان گلشن ۱۴ و رسالت ۲۴ به سمت مصلی، بیان کرد: از شهروندان تقاضا داریم از پارک کردن خودرو در همه مسیرهای راهپیمایی جدا خودداری کرده و همکاری لازم را با پلیس داشته باشند.