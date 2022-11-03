به گزارش خبرنگار مهر، مریم جلالی دهکُردی صبح پنجشنبه در نشست با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرکرد بیان کرد: با اجرای این طرح افزایش اشتغال‌زایی، کاهش نرخ بیکاری، رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت خانوارها محقق می‌شود.

وی تمام تلاش در حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور را معطوف به اقتصاد هویت‌بنیان دانست و افزود: شهرکرد به‌علت زیست‌بوم ویژه، ظرفیت‌های خوبی در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی و هنرهای سنتی دارد.

جلالی تصریح کرد: اعتبارات، فضای فیزیکی و نیروی انسانی متخصص باید درون‌زا و برون‌گرا با نگاه منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی باشد.

وی یادآور شد: قبل از ثبت شهرهای ملی و جهانی باید مزیت‌های رقابتی هر استان و شهر شناسایی شود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد: دانشگاه شهرکرد در راه‌اندازی رشته و پایان‌نامه‌های مرتبط با این هنرصنعت کمک کند.

وی انگیزه‌سازی، بازاریابی و بازارسازی در حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی به‌ویژه نمد را ضروری دانست و اظهار داشت: حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی و هنرهای سنتی باید در کنار هم مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بر ایجاد رونق در بخش صنایع‌دستی و هنرهای سنتی بتوان خاطراتی را برای گردشگران فراهم و ثبت کرد.

جلالی بیان کرد: دانش‌آموزان و دانشجویان در مدارس، هنرستان‌ها و دانشگاه‌ها می‌توانند به‌عنوان پایگاه‌هایی برای توسعه انواع هنرصنعت‌ها باشند.

وی گفت: رئیس‌جمهور قول افزایش بیمه برای ۱۰ هزار هنرمند متخصص و فعال در حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی را داده که فرصت مطلوبی در حمایت از هنرمندان این حوزه است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: صندوق حمایت از هنرمندان حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی تشکیل و فعال می‌شود.

جلالی افزود: بانک اطلاعاتی علاقه‌مندان صنایع‌دستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری تهیه و تدوین شود تا بتوان نسبت به عملیاتی کردن بسته‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه اقدام کرد.