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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۲۹

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

آنفلوآنزا در اصفهان در سراشیبی نزول است

آنفلوآنزا در اصفهان در سراشیبی نزول است

اصفهان - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از آغاز روند نزولی آمار آنفلوآنزا در استان خبرداد و گفت: از اواسط مهرماه با موج اول آنفلوآنزا مواجه شدیم که امروز کاهش تدریجی آن را شاهدیم.

مرتضی حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انتظار موج دوم آنفلوآنزا در اواخر دی ماه تا بهمن ماه می‌رود، اظهار داشت: بیمارانی که علائم حاد عفونت تنفسی را داشته باشند مبتلا به آنفلوآنزا شدند.

وی به مدیران مدارس توصیه کرد کودکانی که علائم ابتلا به آنفلوآنزا دارند را به والدین اعلام و خواستار انتقال کودک به پزشک شوند، اضافه کرد: در مدارس استفاده از ماسک توصیه می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: درصورت لزوم کودکان مبتلا به آنفلوآنزا به جای مراجعه به مراکز درمانی به پزشک متخصص اطفال در مطب ها رجوع کنند.

وی افزود: واکسیناسیون برای افرادی که دارای بیماری زمینه ای همچون سرطان و دیابت کنترل نشده و دچار نقص ایمنی هستند یک ضرورت است.

حیدری مصرف آنتی بیوتیک را برای مبتلایان که دچار عوارض آنفلوآنزا از جمله عفونت داخلی و عفونت گوش میانی مصرف کنند در غیر اینصورت نیاز به مصرف آنتی بیوتیک نیست.

وی با اشاره به جلسه هم اندیشی با مدیریت بحران استانداری گفت: این جلسه با هدف اعلام آخرین وضعیت آنفلوآنزا در استان، کمبودها و امکانات مورد نیاز به استانداری بود و هماهنگی بین دستگاهی برای کاهش روند این بیماری در اصفهان مطرح شد.

کد مطلب 5623539

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