آنفلوآنزا در اصفهان در سراشیبی نزول است

مرتضی حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انتظار موج دوم آنفلوآنزا در اواخر دی ماه تا بهمن ماه می‌رود، اظهار داشت: بیمارانی که علائم حاد عفونت تنفسی را داشته باشند مبتلا به آنفلوآنزا شدند.

وی به مدیران مدارس توصیه کرد کودکانی که علائم ابتلا به آنفلوآنزا دارند را به والدین اعلام و خواستار انتقال کودک به پزشک شوند، اضافه کرد: در مدارس استفاده از ماسک توصیه می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: درصورت لزوم کودکان مبتلا به آنفلوآنزا به جای مراجعه به مراکز درمانی به پزشک متخصص اطفال در مطب ها رجوع کنند.

وی افزود: واکسیناسیون برای افرادی که دارای بیماری زمینه ای همچون سرطان و دیابت کنترل نشده و دچار نقص ایمنی هستند یک ضرورت است.

حیدری مصرف آنتی بیوتیک را برای مبتلایان که دچار عوارض آنفلوآنزا از جمله عفونت داخلی و عفونت گوش میانی مصرف کنند در غیر اینصورت نیاز به مصرف آنتی بیوتیک نیست.

وی با اشاره به جلسه هم اندیشی با مدیریت بحران استانداری گفت: این جلسه با هدف اعلام آخرین وضعیت آنفلوآنزا در استان، کمبودها و امکانات مورد نیاز به استانداری بود و هماهنگی بین دستگاهی برای کاهش روند این بیماری در اصفهان مطرح شد.