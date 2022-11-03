به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن پور امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون دو میلیون و ۳۰۵ هزار نفر از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی لرستان دیدن کرده اند که قلعه «فلک‌الافلاک» خرم آباد با آمار ۱۸۵ هزار و ۴۷۹ نفر بیشترین بازدیدکننده‌ها را داشته است.

«فلک الافلاک» و «بیشه» در صدر بازدید گردشگران

وی اظهار کرد: از ۲۸ اسفندماه سال ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریورماه امسال در مجموع بیش از ۶۲۴ هزار نفر از اماکن تاریخی و موزه‌های لرستان بازدید داشته که بیشترین بازدید مربوط به شهر خرم آباد و قلعه تاریخی، فرهنگی «فلک‌الافللاک» بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با بیان اینکه در این مدت همچنین بیش از یک میلیون و ۲۳۵ هزار نفر از جاذبه‌های طبیعی لرستان بازدید داشته اند افزود: بیشترین آمار بازدید در جاذبه‌های طبیعی نیز از آبشار «بیشه» خرم آباد بوده است.

حسن‌پور تصریح کرد: در شش ماهه نخست امسال ۱۷۷ هزار نفر از اماکن مذهبی، ۲۶۳ هزار و ۷۰۰ نفر از جاذبه‌های دست‌ساز و سه هزار و ۶۴۰ نفر از مناطق تفریحی لرستان بازدید کرده اند.

وی به وجود بیش از ۶۰ آبشار دائمی و فصلی، اماکن تاریخی، چشمه ها و سراب‌ها، پل‌های تاریخی، غارها و تالاب ها در کنار آب و هوای چهار فصل لرستان اشاره و بیان داشت: تلاش می کنیم به منظور رفاه گردشگران زیرساخت‌های لازم را در کنار جاذبه‌های استان فراهم کنیم تا شاهد ماندگاری بیشتر مسافر در این دیار زیبا و خوش آب و هوا باشیم.

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اقامت بیش از ۳۸۳ هزار مسافر در لرستان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون گردشگران زیادی برای بازدید از جاذبه‌های گردشگری وارد لرستان شده‌اند که ۳۸۳ هزار و ۲۹۵ نفر از آنها در مراکز اقامتی استان اسکان داده شده اند.

حسن پور عنوان کرد: از مجموع اقامت مسافران در استان لرستان از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه بیشترین اسکان مربوط به اقامتگاههای موقت از جمله کمپ‌ها و چادرهای مسافرتی با ۱۳۵ هزار و ۷۸۸ نفر و هتل‌ها با ۵۰ هزار و ۵۴۵ نفر بوده است.

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وی با بیان اینکه در این مدت ۶۴۴ مورد بازدید نظارتی در استان صورت گرفته افزود: از این تعداد ۲۴۵ مورد بازدید از مراکز اقامتی، ۱۶۷ مورد دفاتر خدمات مسافرتی، ۱۳۳ مورد رستوران ها و مراکز پذیرایی و بین راهی، ۶۵ مورد تذکر کتبی، ۲۸ مورد اخطار، ۵ مورد تشویق و یک مورد هم تعلیق مرکز پذیرایی بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: لرستان با آب و هوایی مطلوب دارای ظرفیت‌ها و جاذبه های گردشگری زیادی در حوزه های متعدد تاریخی، فرهنگی و طبیعی است که در تمام فصول سال گردشگران داخلی و خارجی زیادی را به خود جذب می‌کند.