به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان بوشهر اظهار داشت: دشمنان با ایجاد ناامنی در ایران در تلاش هستند که از پیشرفت روزافزون کشور ما پیشگیری کنند.

وی به مانع‌تراشی‌های استکبار جهانی برای جلوگیری از پیشرفت ایران اشاره کرد و ادامه داد: دیوارهای تحریم در سایه تلاش دولت مردمی در حال فرو ریختن است و این مسائل دشمن را ناامید کرده تا به دیگر شیوه‌ها روی بیاورند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه فروریختن تحریم‌های ظالمانه باعث نگرانی دشمنان شده است افزود: برای جلوگیری از این مسائل دست به ناامنی می‌زنند تا به نتایج مد نظر خود دست یابند.

وی با اشاره به اینکه ایران به همه تعهدات خود در برجام عمل کرد اضافه کرد: دیوانه‌ای آمد و تعهداتش را زیر پا گذاشت و بقیه کشورها هم تبعیت کردند و شدیدترین تحریم‌ها را علیه ملت ایران وضع کردند.

رضایی با بیان اینکه هدف تحریم جلوگیری از پیشرفت اقتصادی ایران است خاطرنشان کرد: آمریکایی نمی‌خواهند قدرت بزرگی به اسم ایران در این منطقه شکل بگیرد و برای جلوگیری از پیشرفت اقتصادی ایران جنگ اقتصادی را بر ملت ایران تحمیل کردند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور ایجاد ناامنی در کشور را با هدف کاهش سرمایه‌گذاری در ایران دانست و تصریح کرد: این آتش بازی‌های آمریکا نشانه ترس و نگرانی آنها است.

وی با اشاره به اینکه مردم استان بوشهر می‌توانند در مقابل جنگ اقتصادی دشمن نقش‌آفرینی کنند گفت: مردم استان بوشهر می‌توانند با طراحی و اجرای الگوی اقتصادی مردمی الگویی برای دیگر نقاط کشور برای برون رفت از مشکلات تحریم شوند.

رضایی افزود: در اقتصاد مردمی با توسعه کسب و کارهای خانگی، روستایی و عشایری می‌توان شهرک‌های صنعتی را به کسب و کارهای خانگی متصل کرد تا ضمن حذف دلالی و ایجاد سود بیشتر برای تولید کننده از طریق بسته بندی این کالاها در شهرک‌های صنعتی آن‌ها را آماده ورود به بازارهای بزرگ صادراتی منطقه کرد.

وی با اشاره به آمادگی قطری‌ها برای ایجاد بندر مشترک هوشمند در استان بوشهر اظهار داشت: امیر قطر دستور داده بندر الرویس به بازار ارتباط با ایران تبدیل شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: بازارهای منطقه بستر بسیار مناسبی برای صدور کالاهای تولیدی ایران است و با توسعه اقتصاد مردمی و تکمیل و فعال ساری زنجیره‌های ارزشی می‌توان بازارهای منطقه را فتح کرد.

وی گفت: مسئولان قطر آماده هستند تا در بندر الرویس انبارهای بزرگ بسازند تا کالاهای صادراتی از بوشهر در این انبارها ذخیره و در حوزه خلیج فارس توزیع شود. در حوزه دامداری آمادگی دارند در بوشهر شرکت‌های دام صنعتی ایجاد کرده و تولیدات دامی را صادر کنند.

وی گفت: زمین و نیروی انسانی ایرانی و سرمایه گذاری قطری‌ها می‌تواند بازار اقتصادی بزرگی را برای تولید و صدور کالاهای ایرانی در منطقه و جهان شکل دهد.