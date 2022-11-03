به گزارش خبرنگار مهر، صولت مرتضوی ظهر پنجشنبه در نشست سراسری زیست بوم ملی اشتغال در مشهد با اشاره به ارایه برخی گلایه ها از دریافتی ها و عدم رعایت عدالت در پرداختها که از سوی کارمندان ادارات کل تعاون استانها اعلام شده بود، اظهار کرد: ساماندهی پرداختی ها در دستور کار دولت است و لایحه ای در این زمینه داده تا گشایشی در این زمینه ایجاد شود، سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز تصمیماتی را برای همسان سازی ها در پایه های حقوقی اتخاذ کرده که امیدوارم اجرایی و مشکلات کارمندان حل شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه افزود: براساس آنچه اعلام شده است رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی در پایان سال جاری در کشور به ۲ هزار و ۳۰۰ تا ۲ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد که اگر از ظرفیتهای موجود اشتغال مغفول در کشور استفاده کنیم این میزان تقریباً به یک چهارم تقلیل پیدا می کند.

وی به ظرفیتهای خالی واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل در چندین استان کشور اشاره کرد و افزود: باید از ظرفیتهای خالی شهرکهای صنعتی که گاه صاحبانشان، صنایع و زیرساختهای اولیه و ماشین آلات آن را تامین کرده اند اما یا به دلیل عدم به کارگیری دانش یا مشکلات مالی آن را تعطیل گذاشته اند به شکل مطلوب استفاده کرد تا به بهره وری و رشد هشت درصدی در اقتصاد کشور دست یافت.

مرتضوی با اشاره به وجود برخی مجهولات در ارایه آمار اشتغال ادامه داد: جمعیت فعال کشور ۲۶ میلیون نفر است که در بخشهای مختلف مشغول به کار هستند اما برخی مشاغل در سامانه ثبت نشده است و از سوی دیگر مطلوب نیست که تعاریف متعددی از فرصت شغلی یا اشتغال پایدار در کشور وجود داشته باشد و باید سامانه ای تعریف شود تا دیگر روایتهای مختلف از اشتغال و فرصتهای شغلی نداشته باشیم و بتوان با دریافت کد ملی فرد، بیکار یا شاغل بودن وی را تعیین کرد که بستر لازم برای این بخش وجود دارد و باید از آن برای ساماندهی این بخش بهره گرفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به معاونان اشتغال و کارآفرینی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ماموریت ویژه شما اشتغال و ایجاد کار است، اشتغال نه برای شاغل شدن بلکه باید برای تولید باید باشد و اگر میزان اشتغال در کشور افزایش پیدا کند اما متوازن با آن میزان بهره وری و تولید افزایش نیابد مانند آب در هاون کوبیدن است و باید حتماً به این موضوع توجه کرد.

وی ادامه داد: مقدمه اشتغالزایی، آموزش و دانش است، باید مجموعه های ذیل وزارت کار با همدیگر یکی شوند تا آموزش ها (فنی و حرفه ای) متناسب با نیاز ارایه شود اما امروز آموزش ما مبتنی بر نیازسنجی نیست بلکه مبتنی بر پر کردن کرسی هاست و برای کشور تولید دانش و آموزش نمی کنیم.

مرتضوی اظهار کرد: در سازمان فنی و حرفه ای باید متناسب با نیاز جامعه و بهره وری، رشته ها تعریف و آموزشها ارایه شود و باید به هر سه نوع آموزش یعنی دانشگاهی، خانگی یا استاد – شاگردی توجه کرد.