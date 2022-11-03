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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۴۱

فرماندار اردستان:

۲۰ سال از رهنمودهای رهبر انقلاب در زمینه‌های فرهنگی عقب هستیم

۲۰ سال از رهنمودهای رهبر انقلاب در زمینه‌های فرهنگی عقب هستیم

اردستان- فرماندار اردستان گفت: در حوزه فرهنگی کم کار کردیم و حداقل بیست سال از بیانات رهبر انقلاب در این خصوص عقب مانده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد هادی احمدی‌طبا ظهر پنجشنبه در اجلاسیه مجمع بسیجیان شهرستان اردستان، اظهار داشت: بارها گفته ایم که هر کجا مسئولان سخن رهبر معظم انقلاب را گوش کردند در آن زمینه همچون زمینه های دفاعی و نظامی پیشرفت کردیم اما در حوزه فرهنگی کم کار کردیم و حداقل بیست سال از بیانات رهبر انقلاب در این خصوص عقب مانده ایم.

وی با اشاره به دیدار رهبر انقلاب با دانش آموزان، افزود: رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانش آموزان مشکل ایران و آمریکا را بر سر لانه جاسوسی نداستند بلکه گفتند که مشکل ما با آمریکا از سال ۳۲ بوده که دخالت کردند و سرمایه های ملی را به غارت بردند و اینها باید برای جوانان تبیین شود.

فرماندار اردستان ادامه داد: باید بر روی جوانان و نوجوانان سرمایه گذاری انجام دهیم که این موضوع در شهرستان اردستان گرچه انجام شده اما کم کار شده و باید بیشتر در این زمینه کار انجام شود.

کد مطلب 5623636

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