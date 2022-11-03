به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد هادی احمدی‌طبا ظهر پنجشنبه در اجلاسیه مجمع بسیجیان شهرستان اردستان، اظهار داشت: بارها گفته ایم که هر کجا مسئولان سخن رهبر معظم انقلاب را گوش کردند در آن زمینه همچون زمینه های دفاعی و نظامی پیشرفت کردیم اما در حوزه فرهنگی کم کار کردیم و حداقل بیست سال از بیانات رهبر انقلاب در این خصوص عقب مانده ایم.

وی با اشاره به دیدار رهبر انقلاب با دانش آموزان، افزود: رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانش آموزان مشکل ایران و آمریکا را بر سر لانه جاسوسی نداستند بلکه گفتند که مشکل ما با آمریکا از سال ۳۲ بوده که دخالت کردند و سرمایه های ملی را به غارت بردند و اینها باید برای جوانان تبیین شود.

فرماندار اردستان ادامه داد: باید بر روی جوانان و نوجوانان سرمایه گذاری انجام دهیم که این موضوع در شهرستان اردستان گرچه انجام شده اما کم کار شده و باید بیشتر در این زمینه کار انجام شود.