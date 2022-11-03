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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۲۴

اقتصادانان آمریکایی:

اقتصاد آمریکا به رتبه سوم در جهان سقوط می‌کند

اقتصاد آمریکا به رتبه سوم در جهان سقوط می‌کند

دو اقتصاددان آمریکایی تاکید کردند که همه نشانه ها حاکی از آنست که چین و سپس هند دو قدرت بزرگ اقتصادی در جهان خواهند بود و از آمریکا پیشی می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دو اقتصاددان آمریکایی طی یک مقاله اعلام کردند که موقعیت ایالات متحده به عنوان یک قدرت اقتصادی مسلط در جهان به طور مداوم در حال کاهش است، اما تعداد کمی از آمریکایی‌ها - از جمله سیاستمداران - متوجه این موضوع هستند.

این دو اقتصاد دان تاکید کردند که همه نشانه ها حاکی از آنست که چین و سپس هند دو قدرت بزرگ اقتصادی در جهان خواهند بود و از ایالات متحده پیشی می گیرند.

«لارنس کاتلیکوف»، اقتصاددان دانشگاه بوستون و «ست بنزل»، استادیار دانشگاه چپمن در ایالات متحده، در مقاله مشترک خود خاطرنشان کردند که تولید ناخالص داخلی آمریکا، تنها ۱۲ درصد تولید جهانی خواهد بود و این در حالی است که چین با ۲۷ درصد و هند با ۱۶ درصد در رتبه های اول و دوم اقتصاد جهان قرار خواهند گرفت.

این دو کارشناس تأکید کردند که مطالعه جامعی که آنها در تهیه آن مشارکت داشتند و اخیراً توسط دفتر ملی تحقیقات اقتصادی در آمریکا منتشر شد، به افول اجتناب ناپذیر ایالات متحده و ظهور چین و هند منجر شد.

در این مقاله آمده است که دو نیروی اصلی که آینده اقتصادی یک منطقه را تعیین می‌کنند، رشد تولید و جمعیت آن است و بر اساس داده‌های تاریخی، انتظارات حاکی از آن است که بهره‌وری نیروی کار در چین و هند به ترتیب ۳۰ و ۱۳ درصد شود و تا سال ۲۰۵۰ از سطح تولید ایالات متحده فراتر خواهند رفت.

به اعتقاد بسیاری از دانشمندان، ایالات متحده دیگر ابرقدرت بی‌رقیبی که بعد از فروپاشی شوروی سابق بود، نیست و سال به سال نشانه‌های بیشتری از کاهش قدرت آمریکا احساس می‌شود. این موضوع حتی در خود آمریکا و در میان شهروندان این کشور هم محسوس است به عنوان مثال، در یک نظرسنجی که در سال ۲۰۲۱ از میان ۱۰۱۹ آمریکایی ۷۹ درصد اذعان کرده بودند که احساس می‌کنند آمریکا در حال فروپاشی است.

کد مطلب 5623704

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    نظرات

    • سلام IR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      12 13
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      هیچ وقت دروغ نگید رشد اقتصادی سه ماه سوم سال ۲۰۲۲ آمریکا از چین بیشتر بود
      • موسوی IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
        0 0
        گزارش مربوط به سال های اینده است نه امروز
      • ... AE ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
        0 0
        هند یک چندم رشد اقتصادی آمریکا رو داره ربطی به این نداره
    • ایران IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
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      فک کنم حتی نمیدونی رتبه چی هست تو بگو دهم شده کی باور میکنه
    • IR ۲۱:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
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      ان شا.. به اعماق جهنم سقوط کنه شیطان بزرگ
    • محمد IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 1
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      به زودی شاهد جنگ داخلی آمریکا خواهیم بود و فروپاشی و تجزیه ی این کشور بدبخت را خواهیم دید آمریکا أهون من بیت العنکبوت است
    • حامد IR ۲۳:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
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      شما خوبید فقط
    • IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 0
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      اگر چه جمعیت چین و هند حدود ۴.۵ برابر امریکاست ولی اقتصاد امریکا آنقدر قدرتمند است که خداقل تا ۵۰ سال دبگر اولین اقتصاد جهان خپاهد بود بیشتر سرمایه داران بزرگ هند و جین هم سرمایه های خود را به امریکا منتقل می کنند.
    • IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 1
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      انشاءاالله اقتصادش از سومالی بدتر بشه.رذل کثیف جز ایجاد جنگ تو دنیا و تحریم کشورهای آزاده مگه کار دیگه ای هم داره
    • نسیم IR ۰۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 0
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      انشاالله هر چه زودتر بهتر
    • مهرداد IR ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 0
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      امریکا و انگلیس دارند مستعمرات را از دست داده و ضعیف می شوند . چین و هند دارند بازارها را تسخیر کرده و نیرومند تر می گردند .
    • IR ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۴
      0 0
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      چین به ۱۵۰ کشور وام داده و بزرگترین وام دهنده است . آمریکا ۳۱ تریلیون دلار بدهی دارد و بزرگترین وام گیرنده است

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