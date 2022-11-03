  1. استانها
  2. زنجان
۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۱۰

با حضور وزیر آموزش و پرورشِ؛

نخستین مدرسه سبز کشور در زنجان افتتاح شد

نخستین مدرسه سبز کشور در زنجان افتتاح شد

زنجان-مدیر کل در نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان گفت: مدرسه خیرساز زنده یاد بهروز عیوضی به عنوان نخستین مدرسه سبز کشور در زنجان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا اسلامی عصر پنج شنبه در آیین افتتاح آموزشگاه ۱۲ کلاسه خیری مشارکتی زنده یاد بهروز عیوضی با حضور وزیر آموزش و پرورش، با بیان اینکه از سه سال پیش به صورت پایلوت استارت ساخت نخستین مدرسه سبز در زنجان زده شد، گفت: این مدرسه در زیربنایی ۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع احداث شده است، گفت: مساحت محوطه این مدرسه ۲ هزار و ۷۱۲ مترمربع مساحت محوطه و طول دیوار این مدرسه ۲۰۹ متر است.

وی افزود: در این مدرسه از سلول‌های خورشیدی برای تولید برق استفاده کرده است و سیستم تصفیه آب خاکستری و استفاده از آب جاری و بارانی برای آبیاری فضای سبز پشت بام استفاده شده است.

اسلامی با بیان اینکه ۱۵ میلیارد ریال برای تجهیزات این مدرسه صرف شده است، ادامه داد: مدرسه به سیستم اعلام و اطفای حریق مجهز شده است و وجود سیستم گرمایشی هوشمند و عایق انرژی موجب شده است تا کمترین هدر رفت انرژی برای این آموزشگاه پیش‌بینی شود.

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان با بیان اینکه ۱۹ میلیارد ریال توسط خیرین برای ساخت آموزشگاه ۱۲ کلاسه خیری مشارکتی زنده یاد بهروز عیوضی هزینه شده است، گفت: اعتبار دولتی این پروژه نیز ۱۴۳ میلیارد ریال بوده است.

کد مطلب 5623766

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها