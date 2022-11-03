نخستین مدرسه سبز کشور در زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا اسلامی عصر پنج شنبه در آیین افتتاح آموزشگاه ۱۲ کلاسه خیری مشارکتی زنده یاد بهروز عیوضی با حضور وزیر آموزش و پرورش، با بیان اینکه از سه سال پیش به صورت پایلوت استارت ساخت نخستین مدرسه سبز در زنجان زده شد، گفت: این مدرسه در زیربنایی ۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع احداث شده است، گفت: مساحت محوطه این مدرسه ۲ هزار و ۷۱۲ مترمربع مساحت محوطه و طول دیوار این مدرسه ۲۰۹ متر است.

وی افزود: در این مدرسه از سلول‌های خورشیدی برای تولید برق استفاده کرده است و سیستم تصفیه آب خاکستری و استفاده از آب جاری و بارانی برای آبیاری فضای سبز پشت بام استفاده شده است.

اسلامی با بیان اینکه ۱۵ میلیارد ریال برای تجهیزات این مدرسه صرف شده است، ادامه داد: مدرسه به سیستم اعلام و اطفای حریق مجهز شده است و وجود سیستم گرمایشی هوشمند و عایق انرژی موجب شده است تا کمترین هدر رفت انرژی برای این آموزشگاه پیش‌بینی شود.

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان با بیان اینکه ۱۹ میلیارد ریال توسط خیرین برای ساخت آموزشگاه ۱۲ کلاسه خیری مشارکتی زنده یاد بهروز عیوضی هزینه شده است، گفت: اعتبار دولتی این پروژه نیز ۱۴۳ میلیارد ریال بوده است.