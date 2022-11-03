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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۲۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم:

۱۴ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند

۱۴ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند

قم- رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: طی شبانه روز گذشته فوتی ناشی از کرونا نداشتیم و ۱۴ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند.

مهدی مصری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان قم اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به دوازدهم آبان ماه، ۱۴ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند.

وی با بیان اینکه در این مدت ۶ بیمار جدید با علائم قطعی بیماری کرونا بستری شدند، عنوان کرد: طی شبانه روز گذشته فوتی ناشی از کرونا نداشتیم و در مجموع ۸۷ بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند و حال ۲ نفر نیز وخیم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه از ۶۹ تست انجام شده، نتیجه ۳تست مثبت اعلام شده است، افزود: تاکنون یک میلیون و ۹۴۶ هزار و ۲۷۹ دوز واکسن کرونا در استان قم تزریق شده است.

کد مطلب 5623774

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    نظرات

    • IR ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
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