مسیرهای راهپیمایی ۱۳آبان در استان تهران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه حضور در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان امسال با توجه به توطئه های دشمنان در ایجاد آشوب و اغتشاش را حساس می باشد، اظهار داشت: یوم الله ۱۳ آبان برای ما همیشه یادآور چندین حادثه مهم بوده و هست که در آن اقتدار ایران اسلامی و حفظ ارزش ها اولویت اصلی بوده است و امسال نیز با توجه به حساسیت های به وجود آمده در سطح جامعه حضور آحاد مردم می تواند توطئه های دشمنان را همانند گذشته خنثی نماید.

وی افزود: مردم استان تهران مانند گذشته آماده خلق حماسه ای عظیم خواهند بود و به آشوب گران داخلی و دشمنان خارجی اعلام خواهند کرد که بر سر حفظ ارزش ها خصوصاً مباحث اخیر درباره حجاب نوامیس و زنان ایران زمین ذره ای تردید نخواهند داشت.

محمودی گستره راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در سطح استان تهران را حدود ۴۰ شهر و بخش عنوان کرد و مسیر های راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در سطح شهرستان های استان تهران را به شرح زیر اعلام کرد:

شهرستان ورامین:

مسیر: از میدان امام حسین (ع) به سمت مسجد جامع

سخنران: حجت الاسلام علیزاده نماینده ولی فقیه در سپاه تهران

شهرستان رباط کریم:

مسیر: از مقابل مسجد النبی تا مصلی

شهرستان قرچک:

مسیر: میدان امام خمینی (ره)

سخنران: صبوری مدیر کل آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی

شهرستان پیشوا:

مسیر: از سه راه شهرداری به سمت حرم امامزاده جعفر (ع)

شهرستان بهارستان:

سخنران: علی قشقایی مدیر کل سیاسی امنیتی استانداری تهران

مسیر: فلکه دوم گلستان به سمت مصلی نماز جمعه

شهرستان ملارد:

تجمع درمصلی

شهرستان پردیس:

تجمع در مصلی نماز جمعه

سخنران: جوانی استاد دانشگاه

شهرستان فیروزکوه:

مسیر: از امامزاده اسماعیل (ع) تا میدان سپاه

شهرستان دماوند:

مسیر: از میدان امام خمینی (ره) تا مصلی

شهرستان ری:

سخنران: یزدی خواه نماینده مجلس

مسیر: از مصلی به میدان اصلی شهرری

شهرستان پاکدشت:

مسیر: از مصلی امام خمینی (ره) به سوی میدان آزادگان

لواسانات:

تجمع در مقابل مصلی

شهرستان شهریار:

مسیر: میدان امام خمینی (ره) خیابان انقلاب-به سمت مصلی

شهرستان قدس:

مسیر: از میدان آزادی بسمت مصلی نماز جمعه

سخنران: خواهر شهید محمد حسین فهمیده

شهرستان اسلامشهر:

مسیر: از محل مصلی تا گلزار شهدای امامزاده عقیل (ع)