سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور افزایش می یاید

به گزارش خبرنگار مهر، جوادساداتی نژاد قبل از ظهر جمعه در حاشیه سفر یک روزه خود به استان زنجان گفت: ۱۱.۷ درصد سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بوده است بالاترین سهم سرمایه گذاری در این بخش ۴ درصد است؛ بدین معنی که حدود ۸ درصد کسری سرمایه گذاری در سال های قبل وجود داشته که باید جبران شود.

وی تنها راه جبران سرمایه گذاری این بخش را ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران از سایر بخش عنوان کرد و افزود: این مهم مانند پروژه مجتمع گلخانه ای بسیار دارای اهمیت است.

ساداتی نژاد دررابطه با تسریع واگذاری اراضی گفت: توسعه گلخانه‌ها دستور مستقیم ریاست جمهور بود اینکه سرمایه گذاران از سایر حوزه ها به ایجاد گلخانه و صنعتی سازی کشاورزی می‌پردازند ارزشمند است همین طور تولید پروتین که در نوع خودش اولین است باعث تامین امنیت غذایی پایدار می‌شود.

ساداتی نژاد بابیان اینکه برای ما ارزشمند است از حوزه سلامت و صنعت در بخش کشاورزی و امنیت غذایی سرمایه گذاری کرده‌اند، ادامه‌داد: احداث شهرک گلخانه‌ای توسط یک پزشک نوید بخش اقدامات اقتصادی خوبی برای آینده کشاورزی است.

وی با اشاره به اقدامات خوب پروژه ۱۰۰ هزار راسی‌پرواری گوسفند این مهم را در صنعتی سازی تولید گوشت و تامین پایدار گوشت قرمز حائز اهمیت دانست و ادامه داد: با واگذاری اراضی و ارائه تسهیلات حامی تولید خواهیم بود

وزیر جهاد کشاورزی گفت: با پرورش صنعتی پایداری تولید گوشت و ارزان سازی محقق خواهد شد.

ساداتی نژاد اشاره به اهمیت اصلاح نژاد چندقلوزا به عنوان بزرگ‌ترین طرح تولید گوشت قرمز در کشور، گفت: باید تولید گوسفند از روز آغاز تولد تا پایان آن دو برابر میزان تولید مرغ تکثیر و به کشتار برسد که این مهم پایداری تولید گوشت و ارزان سازی آن را به همراه دارد که یک پایه اهمیت غذایی است.

وی ضمن امیدواری از فعالیت این مجموعه و لزوم بهره‌گیری و حضور مجموعه‌های دانش‌بنیان، تاکید کرد: این مهم سبب خواهدشد این مجموعه ضامن تولید پروتیئن گوشت قرمز در کشور شود.

وزیر جهادکشاورزی درباره تولید گوشت قرمز در کشور، گفت: باید پرورش گوسفند را صنعتی کرده و به صورت ۹۰ روزه سالنی آن را تولید کنیم.

ساداتی نژاد افزود: در حال حاضر تولید مرغ در کشور صنعتی است یعنی هر ۴۵ روز یک بار جوجه یک روزه به بهره برداری می‌رسد، کشتار شده و به بازار عرضه می‌شود.

وی بااشاره به آغاز کلنگ زنی پروژه تجهیزات پزشکی پیوند غذای سالم و سلامت را در حوزه امنیت غذایی ضروری دانست و ادامه داد: فعالیت در حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی بخصوص تولید کالاهای یک بار مصرف کار ارزشمند با ارزش افزوده بالا است.

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