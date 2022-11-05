عفونت کووید ۱۹ موجب اختلال در میکروبیوم های روده می شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، اکنون پزشکان دریافته اند که کووید به شیوه ای دیگر هم به سلامت آسیب می رساند: از طریق روده.

بر اساس یک مطالعه جدید، عفونت کووید می تواند تعداد گونه های باکتریایی در روده را کاهش دهد و فرصتی برای رشد باکتری های خطرناک مقاوم به آنتی بیوتیک ایجاد کند.

«کن کادول»، نویسنده ارشد این مطالعه از دانشگاه نیویورک، می گوید: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که عفونت کروناویروس مستقیماً با تعادل سالم میکروب‌ها در روده تداخل دارد و بیماران را در این فرآیند به خطر می‌اندازد.»

روده ناسالم فرد را در برابر اسهال تهدید کننده جان ناشی از باکتری های مضری نظیر C. difficile آسیب پذیر می کند. همچنین می تواند باعث سایر مشکلات سلامتی مانند نفخ و رفلکس اسید شود.

به گفته محققان، این اولین مطالعه ای است که نشان می دهد کووید به تنهایی به میکروبیوم روده آسیب می زند. پیش از این، پزشکان مشکوک بودند که استفاده از آنتی بیوتیک ها برای درمان کووید به باکتری های روده آسیب می رسانند.

تجزیه و تحلیل حدود ۱۰۰ مرد و زن بستری شده با کووید در بیمارستان در سال ۲۰۲۰ نشان داد که اکثر بیماران تنوع میکروبیوم روده کمی داشتند. محققان دریافتند در واقع، یک چهارم کامل روده تحت سلطه یک نوع باکتری بود.

همزمان، جمعیت چندین میکروب بالقوه مضر افزایش یافت. برخی از باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک، به سمت جریان خون ۲۰ درصد بیماران حرکت کرده بودند.

کادول در بیانیه خبری دانشگاه نیویورک گفت: «اکنون که منبع این عدم تعادل باکتریایی را کشف کرده‌ایم، پزشکان می‌توانند آن دسته از بیماران کرونایی را که بیشتر در معرض خطر عفونت ثانویه جریان خون هستند، شناسایی کنند.»