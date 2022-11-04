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۱۳ آبان ۱۴۰۱، ۲۱:۳۲

استاندار لرستان مطرح کرد؛

پیگیری مشکلات مالی و حقوقی واحدهای صنعتی لرستان

پیگیری مشکلات مالی و حقوقی واحدهای صنعتی لرستان

الشتر- استاندار لرستان گفت: برای حل مشکلات مالی و حقوقی واحدهای صنعتی استان رایزنی‌هایی در سطح کلان داشته‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار شامگاه جمعه در جمع فعالان اقتصادی لرستان با بیان اینکه متاسفانه علیرغم وجود ظرفیت های صنعتی در لرستان، اما بهره لازم از این ظرفیت برده نمی شود؛ اظهار داشت: در استان ۱۹۰ واحد تعطیل داریم و یک سوم از واحدهای فعال نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت خود فعال هستند.

وی با اشاره به مشکلات مالی و حقوقی برخی واحدهای صنعتی لرستان عنوان کرد: برای پیگیری این مشکلات رایزنی های زیادی در سطح کلان داشته ایم.

استاندار لرستان با اشاره اینکه طی سال های گذشته توجه اساسی به لرستان نشده و نباید این انتظار را داشت که در یک سال همه این مشکلات حل شوند، گفت: مشکلات باید هم از سوی مسئولان استانی و هم ملی پیگیری و رفع شوند.

زیویار با تاکید بر اینکه وزیر صمت نیز به طور حتم پیگیر مسائل و مشکلات صنعتی و اقتصادی لرستان خواهد بود، افزود: وزیر قول مساعد دادند طرحی که امروز مورد بازدید قرار گرفت در دولت سیزدهم به بهره برداری برسد.

وی گفت: درخواست های واحدهای تولیدی که در این جلسه مطرح شد به طور حتم رفع و پیگیری خواهند شد تا شاهد تحول اساسی در حوزه صنعت، معدن، اقتصاد و … لرستان باشیم.

کد مطلب 5624494

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