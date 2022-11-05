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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۸:۲۲

رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد کرونای کرمانشاه خبر داد؛

قرارگرفتن ۱۱ شهرستان کرمانشاه در وضعیت آبی کرونایی

قرارگرفتن ۱۱ شهرستان کرمانشاه در وضعیت آبی کرونایی

کرمانشاه- رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد کرونای استان کرمانشاه از قرارگرفتن ۱۱ شهرستان کرمانشاه در وضعیت آبی کرونایی خبر داد.

حامد بهرامیان رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد کرونا کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس اعلام رنگ بندی کرونایی وزارت بهداشت و مشخص شدن رنگ بندی استان کرمانشاه هیچکدام از شهرستان‌های استان در وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی قرار ندارد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس اعلام وضعیت کرونایی ۱۱ شهرستان استان کرمانشاه در شرایط آبی کرونایی قرار دارند، گفت: شهرستان‌های کرمانشاه، جوانرود، قصرشیرین، کنگاور، گیلانغرب، روانسر، ثلاث باباجانی، سنقروکلیایی هرسین، صحنه و دالاهو در شرایط آبی کرونایی قرار گرفته‌اند.

رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد کرونا کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به رنگ بندی کرونایی جدید شهرستان پاوه، سرپل ذهاب، اسلام آبادغرب در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفته است.

بهرامیان خاطرنشان کرد: انواع واکسن کرونا در استان کرمانشاه وجود داشته و افراد بالای ۱۸ سال که سه ماه از زمان تزریق نوبت دوم آنها گذشته می‌توانند برای دریافت دز سوم به مراکز واکسیناسیون کرونا شهری و روستایی استان مراجعه کنند.

کد مطلب 5624503

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