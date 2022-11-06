به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری دستیار سابق یحیی گل محمدی که نخستین تجربه خود را به عنوان سرمربی در لیگ برتر با نشستن روی نیمکت نساجی به دست آورد و عملکرد وی در نقش سرمربی در همین مدت کوتاه قابل قبول بوده و توانسته به واسطه نتایج خوبی که در یک سوم از فصل با این تیم گرفته در جایگاه مناسبی در جدول قرار داشته باشد، در آخرین دیدار رسمی فصل پیش از جام جهانی مقابل استقلال در کرمان تن به شکست داد که پس از شکست او در لیگ برتر، این دومین شکست متوالی‌اش به آبی پوشان بود.

مطهری که به واسطه برخی اظهار نظراتش در زمان حضور روی نیمکت پرسپولیس رابطه خوبی با هواداران استقلال ندارد، در حالی دومین شکست متوالی‌اش را در دومین تقابل با استقلال پذیرفت که تیمش در لیگ تنها ۳ بار طعم شکست را چشیده و این چهارمین شکست رسمی وی از ابتدای کارش به عنوان سرمربی در لیگ برتر بود.

مطهری با نساجی در نقش سرمربی تنها ۴ شکست را تحمل کرده که ۲ بار آن مقابل استقلال است تا آمار ۱۰۰ درصدی شکست برای او در مقابله با آبی پوشان ثبت شود. نساجی با هدایت مطهری در این ۲ بازی ۴ بار دروازه‌اش باز شده و به ازای آن یک بار موفق به گلزنی شده است.

شاگردن مطهری در حال حاضر با ۴ پیروزی، ۴ تساوی و ۳ شکست از ۱۱ بازی و کسب ۱۶ امتیاز در رده ششم جدول قرار دارند که با این عملکرد می‌توان به حمید مطهری در نقش سرمربی نمره قبولی داد. همچنین می‌توان به این نکته هم اشاره کرد که نساجی بهترین عملکرد را در بین ۱۶ تیم لیگ برتری در دیدارهای خانگی‌اش دارد.

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