به گزارش خبرنگار مهر، مربیان و دو بازیکن خارجی تیم استقلال بلافاصله پس از پایان دیدار سوپرجام و قبل از بازگشت به تهران بخشی از مطالبات خود را به صورت نقدی از علی فتح الله زاده مدیرعامل باشگاه استقلال دریافت کردند تا با خیالی آسوده به تعطیلات بروند.

این اتفاق در حالی افتاد که بعد از تغییرات مدیریتی در باشگاه استقلال خزانه این باشگاه خالی بود و مدیرعامل جدید این باشگاه مبالغ مورد نیاز برای تسویه حساب با خارجی ها را از اطرافیان خود تامین کرده بود.

تیم استقلال در آخرین دیدار رسمی خود قبل از رقابتهای جام جهانی موفق شد نساجی را در دیدار سوپرجام با یک گل شکست داده و با جام قهرمانی به استقبال تعطیلات و رقابتهای جام جهانی برود.