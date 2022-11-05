بهراد رضازاده تهیه‌کننده مسابقه «کهکشانیا» درباره این مسابقه که از شبکه پنج سیما روی آنتن می‌رود و از مسابقه دیگری متولد شده است به خبرنگار مهر بیان کرد: این مسابقه از دل مسابقه «کهکشان» درآمده است چون ما در فصل اول مسابقه «کهکشان» از یک اپلیکیشن رونمایی کردیم که مخاطب می‌توانست با آن، بازی‌ها را همزمان با شرکت‌کنندگان خود مسابقه تلویزیونی انجام دهد.

وی اضافه کرد: ما تابستان امسال تصمیم گرفتیم که آن مسابقه را به‌صورت زنده روی خط بیاوریم و مخاطبانی که زمان پخش «کهکشان» و از طریق اپلیکیشن بازی می‌کردند حالا هر شب بتوانند با این مسابقه تلفنی هم بازی کنند.

کارگردان مسابقه درباره اقبال نسبت به آن اظهار کرد: استقبال خیلی خوبی از مسابقه رخ داده است و هر شب حدود ۱۰ هزار نفر در اپلیکیشن بازی می‌کنند که عدد بسیار بالایی است و ما در طول پخش فصل اول مسابقه «کهکشان» آماری داشتیم که این حجم (۱۰ هزار نفر) اپلیکیشن را نصب کرده بودند و حالا بالای ۴۰ هزار کاربر دارد که آن را نصب کرده‌اند و بیش از ۱۰ هزار نفر هر شب بازی می‌کنند.

وی درباره این تعداد کاربر آنلاین عنوان کرد: از این میان سه نفر هم برنده می‌شوند، غیر از مسابقه تلفنی، یک مسابقه پیامکی هم داریم که از طریق آن هم چند هزار نفر هر شب پیامک ارسال می‌کنند.

رضازاده درباره زمان پخش این مسابقه اعلام کرد که مسابقه تلفنی «کهکشانیا» هر شب یکشنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه پنج و امید به صورت همزمان روی آنتن می‌رود.