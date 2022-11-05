به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، بر اساس اسنادی که پایگاه خبری «گِری‌زون» از جزئیات نقشه سرویس اطلاعاتی انگلیس افشا کرده، مأموران اطلاعاتی این کشور از طریق شرکتی موسوم به «پریویل پارتنرز»، با واحد سرویس امنیتی اوکراین ( SSU) در «اودِسا»، به منظور ایجاد یک یگان تروریستی موسوم به «پارتیزان»، توافقی امضا کرده‌اند.

به نوشته گری‌زون، این عملیات با مشارکت و همکاری نزدیک سرویس امنیتی اوکراین در حال انجام بوده و احتمالاً آن دری سادووی، آلیگارش اوکراینی و شهردار «لِویو» و رئیس شرکت رسانه‌ای TRK Lux اوکراین، دست‌کم بخشی از بودجه آن را تأمین خواهد کرد.

گری‌زون در بخشی از این افشاگری نوشت: برنامه‌های درخواستی آنها از ارتش سری، انجام عملیات‌های خرابکارانه و شناسایی در کریمه است؛ درست مشابه همان حملاتی که چند هفته پیش شاهد آن بودیم.

مسکو، لندن را به «مشارکت در آماده سازیِ نقشه‌های خرابکارانه علیه زیرساخت‌ها و ناوگان روسیه در دریای سیاه (در مجاورت کریمه)، متهم کرده است.»

همچنین گفته می‌شود که انگلیس به دست داشتن در بمب‌گذاری تروریستی هشتم اکتبر (۱۶ مهر) در پل راهبردی و حائز اهمیت کریمه موسوم به «کرچ»، نیز متهم شده است.

گری‌زون ماه گذشته در گزارشی مدعی شد که مقامات اطلاعاتی انگلیس در ماه آوریل سفارش انجام تحقیقاتی درباره بررسی راه‌های انفجار این پل را داده بودند.

کرملین ماه گذشته نیز لندن را به سازماندهی حمله تروریستی که به انفجار خطوط لوله نورد استریم یک و ۲ منجر شد، متهم کرد. وزارت دفاع انگلیس در واکنش به این موضوع مدعی شد که مسکو در حال «نشر ادعاهای کذب در مقیاس گسترده» است.

شرکت «پریویل» توسط کهنه‌سربازان نیروهای ویژه انگلیس از جمله جاستین هِجز فرمانده نیروی دریایی سلطنتی این کشور که دستور انجام تحقیقات درباره انفجار پل کریمه را داده بودند، تأسیس شده است.

به نوشته گری‌زون، از جمله موانع اولیه بر سر ایجاد این یگان تروریستی، می‌توان به تأمین بودجه و همچنین عدم تمایل دولت انگلیس برای استفاده از پیمانکاران خصوصی به منظور آموزش نیروهای یگان، اشاره کرد؛ چرا که دولت انگلیس از این موضوع هراس داشت که این افراد در حین عملیات دستگیر شده یا حتی به دلیل دست داشتن در اقدامات تحریک‌آمیز، تحت پیگرد قرار گیرند. برخی دیگر از مأموران اطلاعاتی درباره هزینه آموزش پارتیزان‌ها ابراز نگرانی کرده بودند. شرکت «پریویل» در ابتدا هزینه سالانه آموزش هر یک پارتیزان را ۶۰۰ هزار دلار اعلام کرده بود.