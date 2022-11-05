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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۵۷

مسئول روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی سبزوار اعلام کرد؛

فوت ۳ عضو خانواده بر اثر گازگرفتگی در سبزوار

فوت ۳ عضو خانواده بر اثر گازگرفتگی در سبزوار

سبزوار ـ مسئول روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی سبزوار گفت: قاتل خاموش جان مادر جوان سبزواری به همراه ۲ فرزند پسر و دخترش که حدود هفت و ۱۱ سال سن داشتند را گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد همتی اظهار کرد: اعضا یک خانواده واقع در سبزوار به دلیل مسمومیت با گاز مونواکسید کربن که از آن به عنوان قاتل خاموش یاد می‌شود، جان خود را از دست دادند.

مسئول روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی سبزوار افزود: بامداد امروز طی تماسی با مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد اعضا یک خانواده در منزل مسکونی در خیابان جهاد احتمالاً دچار گازگرفتگی شده‌اند.

وی بیان کرد: بلافاصله مأموران آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند که پس از بررسی‌ها اولیه مشخص شد فوت این سه شهروند مادر جوان به همراه ۲ فرزند پسر و دختر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن بوده است.

همتی بیان کرد: شهروندان نکات ایمنی فصل سرما و استفاده اصولی و ایمن از وسایل گازسوز را جدی بگیرند که شاهد وقوع این حوادث ناگوار نباشیم.

کد مطلب 5624898

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