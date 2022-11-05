اختتامیه پنجمین مهرواره مداحی نوگلان حسینی و زینبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نهضت، مجتبی رستگار ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: اختتامیه پنجمین مهرواره مداحی نوگلان حسینی روز جمعه برگزار شد.

دبیر برگزاری پنجمین مهرواره مداحی نوگلان حسینی گلستان گفت: این مسابقه در سه رده سنی برای پسران در بخش مداحی (هشت الی ۱۴) و (۱۵ الی ۱۸) و برای دختران زیر ۱۲ سال در بخش دکلمه خوانی برگزار شد.

وی افزود: این مسابقه در سه مرحله شهرستانی، استانی و تلویزیونی برگزار و ۱۸ نفر از هر رده سنی به فینال راه پیدا کردند.

رستگار بیان کرد: شناسایی استعدادها، تشویق و رشد کمی و کیفی مداحی نوگلان حسینی از اهداف برگزاری این مهرواره است.

دبیر برگزاری پنجمین مهرواره مداحی نوگلان حسینی گلستان گفت: این مهرواره با مشارکت اداره کل تبلیغات اسلامی، صداوسیما، اداره کل اوقاف و کانون مداحان استان برگزار شد.

وی اضافه کرد: در اختتامیه این مراسم از کارشناسان داور و عوامل با حضور مدیرکل صدا و سیمای مرکز گلستان و مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان تجلیل شد.