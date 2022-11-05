عدالت آموزشی در همه مناطق استان گیلان برقرار شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش گیلان با از حضور بی نظیر و باشکوه اقشار مختلف مردم بصیر و ولایتمدار در راهپیمایی دشمن شکن و استکبارستیزانه ۱۳ آبان، این حضور مقتدرانه را نشان‌دهنده ایمان راسخ و نگاه عمیق مردم شریف ایران اسلامی به مبانی اعتقادی و دلبستگی اصل نظام مقدس جمهوری ایران اسلامی دانست.

وی اظهار کرد: باید قدردان این مردم انقلابی و همیشه در صحنه باشیم چرا که در سخت‌ترین شرایط دست از آرمان‌های امامین انقلاب و نظام اسلامی نکشیدند.

عباسی هزینه در حوزه آموزش و پرورش را نوعی سرمایه گذاری برای آینده کشور دانست و افزود: دولت سیزدهم به آموزش و پرورش نگاهی اولویت دار و تحولی با رویکرد ترویج مبانی هویت ایرانی اسلامی دارد.

استاندار گیلان با بیان اینکه کیفیت بخشی به نظام تعلیم و تربیت حائز اهمیت است و باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: انسان‌سازی و تربیت نیروهای کمال یافته، کارآمد و مجهز به سلاح علم و ایمان و دارای مهارت زندگی، فردی و اجتماعی، مأموریت مهم آموزش و پرورش است.

دشمن به دنبال هویت زدایی از نوجوانان و جوانان است

عباسی با تاکید بر توجه به مباحث معنوی و اخلاق اسلامی در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها بیان کرد: در کنار تعلیم و آموزش، ترویج اقامه نماز جماعت در مدارس و بهبود نمازخانه‌ها، ایجاد فضای بانشاط و دارای جذابیت فرهنگی و هنری، برپایی اردوهای فرهنگی، مذهبی و تفریحی و تمهید مقدمات بهره مندی دانش آموزان از آن ضروری است.

وی تقویت روحیه پرسشگری و نقادی دانش‌آموزان در کنار شور و نشاط دوران تحصیل را در پیشرفت جامعه بسیار مؤثر دانست و افزود: حضور سخنرانان توانمند در مدارس برای پاسخگویی به شبهات دانش آموزان و گفت‌وگوی صمیمانه با آنان از جمله نکاتی است که باید از سوی متولیان دستگاه تعلیم و تربیت مورد توجه جدی قرار گیرد.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه دشمن به دنبال هویت زدایی و تهدید باورها و اعتقادات نوجوانان و جوانان است، گفت: با تقویت نظارت بر عملکرد مدیران و معلمان مدارس و بهره مندی از ظرفیت فرهنگیان خبره در امور تعلیم و تربیت، برگزاری جلسات کاربردی با حضور اولیا مدارس و دانش‌آموزان باید فرآیند رشد نسل فعلی و آینده به خوبی برنامه ریزی و مدیریت شود.

عباسی با بیان اینکه در مولدسازی فضاهای آموزشی و توجه به پژوهشکده‌ها باید ایده‌های نو و عملیاتی در کنار رشد و تعالی دانش آموزان مدنظر باشد، اضافه کرد: هنرستان‌های استان در راستای ایجاد مهارت و فن آموزی و ارتباط دانش آموزان با مزیت‌های گیلان در بخش‌های گردشگری، صنعت و کشاورزی و نظیر آن فعال‌سازی شود.

وی با تاکید بر برقراری عدالت آموزشی در شهرستان‌های مختلف گیلان با اولویت مناطق کم برخوردار افزود: در پویا کردن فعالیت‌های آموزش و پرورش ضمن توجه به همه مدارس، از ظرفیت خانواده‌ها و خیران در مردمی کردن فعالیت‌های مختلف آموزش و پرورش در زمینه هوشمندسازی مدارس، ایجاد فضاهای ورزشی و امکانات و تجهیزات مدارس، بهره مند شوید.