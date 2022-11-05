  1. استانها
  2. خوزستان
۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۴۹

از ابتدای سال جاری تا کنون؛

۱۸تابلو و بیلبورد تبلیغاتی غیرمجاز از راه‌های خوزستان جمع‌آوری شد

۱۸تابلو و بیلبورد تبلیغاتی غیرمجاز از راه‌های خوزستان جمع‌آوری شد

اهواز- معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۸ تابلو و بیلبورد غیرمجاز در راه‌های استان شناسایی و جمع‌آوری شده است.

زینب اورکی دالو زهرایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر که از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۸ تابلو و بیلبورد غیرمجاز در راه‌های استان خوزستان شناسایی و جمع‌آوری شده است، اظهار کرد: بر اساس قانون ایمنی راه‌ها، نصب هرگونه تابلوی تبلیغاتی و اختصاصی در حریم راه‌ها باید تنها با مجوز سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و طی شدن روال مربوطه شامل مکان‌یابی صحیح محل نصب تابلو، میزان بازتابش نور و… انجام شود.

وی، رعایت اصول ایمنی را لازمه اخذ مجوز نصب تابلو دانست و گفت: متقاضیان برای نصب تابلوهای تبلیغاتی در حاشیه راه‌ها می‌توانند با مراجعه به اداره کل حمل و نقل استان خوزستان نسبت به اخذ مجوز مطابق استانداردهای لازم اقدام کمک کنند.

کد مطلب 5625010

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها