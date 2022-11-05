زینب اورکی دالو زهرایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر که از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۸ تابلو و بیلبورد غیرمجاز در راه‌های استان خوزستان شناسایی و جمع‌آوری شده است، اظهار کرد: بر اساس قانون ایمنی راه‌ها، نصب هرگونه تابلوی تبلیغاتی و اختصاصی در حریم راه‌ها باید تنها با مجوز سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و طی شدن روال مربوطه شامل مکان‌یابی صحیح محل نصب تابلو، میزان بازتابش نور و… انجام شود.

وی، رعایت اصول ایمنی را لازمه اخذ مجوز نصب تابلو دانست و گفت: متقاضیان برای نصب تابلوهای تبلیغاتی در حاشیه راه‌ها می‌توانند با مراجعه به اداره کل حمل و نقل استان خوزستان نسبت به اخذ مجوز مطابق استانداردهای لازم اقدام کمک کنند.