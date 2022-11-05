به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، توبیاس بیلستروم، وزیر خارجه سوئد مدعی شد که دولت جدید این کشور در تلاش برای جلب رضایت ترکیه به منظور تأیید پیوستن سوئد به ناتو، ارتباط خود با شبه‌نظامیان کُرد را قطع خواهد کرد.

ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا شبه نظامیان کُرد موسوم به «یگان مدافع خلق» و شاخه سیاسی آن یعنی «حزب اتحاد دموکراتیک» کردستان سوریه یا «پ‌ی‌د» به همراه «حزب کارگران کردستان» یا «پ‌ک‌ک» را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده‌اند؛ گروه آخر، پشت پرده شورش سال ۱۹۸۰ ترکیه بود.

سوئد به همراه آمریکا و چندین عضو ناتو، از نبرد ادعایی یگان مدافع خلق با داعش، حمایت کرده و در این میان، آنکارا متعهد شده است مادامی که سوئد دست از حمایت این شبه‌نظامیان برندارد، مانع پیوستن استکهلم به ناتو خواهد شد.

بیلستروم با اشاره به درخواست سوئد برای پیوستن به ناتو، گفت: روابط خیلی نزدیکی بین این سازمان‌ها (گروه‌های شبه‌نظامی کرد) و پ‌ک‌ک وجود دارد و برای بهبود رابطه ما با ترکیه، مهم است که هیچ تماس مبهمی از جانب سوئد با آنها وجود نداشته باشد. هدف اصلی، پیوستن سوئد به ناتو است.

این اظهارات تنها چند روز پیش از سفر اولف کریسترسون، نخست وزیر سوئد به آنکارا مطرح شده است. کریسترسون قصد دارد در این سفر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه را نسبت به تأیید پیوستن سوئد به ناتو، متقاعد کند.

سوئد و فنلاند اوایل سال جاری و در یکی از پیامدهای مستقیم عملیات نظامی روسیه در اوکراین که از ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) آغاز شد، درخواست خود را برای پیوستن به ناتو ارائه کردند.

۲۸ عضو از ۳۰ کشور عضو در این ائتلاف، با پیوستن سوئد موافقت کرده و تنها جلب رضایت ترکیه و مجارستان باقی مانده است.