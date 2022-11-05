تزریق ۱۳۵ میلیارد تومان به شهرک های صنعتی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا فاطمی امین شنبه در حاشیه بازدید از شرکتهای صنعتی همدان در جمع خبرنگاران گفت: شهرک‌ها تأثیر به سزایی بر رونق اقتصادی و تولید دارند که توسعه این حوزه، نیاز به زیر ساخت‌های مناسب دارد.

وی ادامه داد: وزارت صمت در راستای حمایت از تولیدکنندگان، تأمین یک سوم زیرساخت شرکت‌های صنعتی را مدنظر قرار داده است که در این خصوص، بالغ بر ۱۳۵ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز و تکمیل شهرک‌های صنعتی در نظر گرفته شده است.

وزیر صمت در ادامه، با بیان اینکه یکی از چالش‌های بخش صنعت در شهرک صنعتی تأمین آب است، افزود: در این راستا، وزارت صمت با وزارت نیرو برای تأمین آب قراردادهایی انعقاد کرده و برای تأمین گاز این شهرک‌ها نیز وزارت صمت قرادادی با وزرات نفت منعقد کرده است.

فاطمی امین با تصریح بر اینکه مشکل خاصی در خصوص تأمین زیر ساخت‌های لازم برای شهرک‌های صنعتی نداریم، افزود: خوشه‌های صنعتی یکی از روش‌های خوب در حوزه اشتراک واحدهای کوچک به شمار می‌آید.

وی با تشریح اینکه چندین روش برای تجمیع و تأمین نیازهای صنایع وجود دارد که یکی از روش‌ها خوش‌های صنعتی است، افزود: در استان همدان در قدیم خوشه‌هایی تشکیل شده که می‌توان به خوشه مبلمان، نساجی و غیره اشاره کرد.

وزیر صمت با بیان اینکه در راستای تقویت ارتباط ایران با کشورهای دیگر بحث خواهرخواندگی مطرح است، اذعان کرد: به طور مثال می‌توان به پیوند استان اصفهان و سن‌پترزبورگ اشاره کرد.