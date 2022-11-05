آذربایجان حریف تیم ایران در دیدار فینال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات مقدماتی رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی امروز در شهر باکو آذربایجان برگزار شد که تیم ایران با شکست تیم‌های ۶ بر ۴ و ۸ بر ۲ تیم‌های ترکیه و قرقیزستان به دیدار فینال راه یافت.

دیگر دیدار مقدماتی بین تیم‌های آذربایجان و منتخب ستارگان جهان برگزار شد که تیم آذربایجان با نتیجه ۵ بر ۵ و با احتساب امتیاز مثبت ۲۲ به ۱۹ مقابل این تیم به برتری رسید تا حریف تیم ایران در دیدار فینال این مسابقات باشد.



دیدار فینال این مسابقات ساعت ۱۸ فردا (یکشنبه) بین تیم‌های ایران و آذربایجان برگزار می‌شود.



دیدار رده بندی نیز بین تیم منتخب ستارگان جهان و برنده دیدار تیم‌های ترکیه و قرقیزستان که هم اکنون در حال برگزاری است، انجام خواهد شد.