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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۵۷

جام جهانی کشتی فرنگی - باکو

آذربایجان حریف تیم ایران در دیدار فینال شد

آذربایجان حریف تیم ایران در دیدار فینال شد

دیدار فینال جام جهانی کشتی فرنگی سال ۲۰۲۲ بین تیم های ایران و آذربایجان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات مقدماتی رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی امروز در شهر باکو آذربایجان برگزار شد که تیم ایران با شکست تیم‌های ۶ بر ۴ و ۸ بر ۲ تیم‌های ترکیه و قرقیزستان به دیدار فینال راه یافت.

دیگر دیدار مقدماتی بین تیم‌های آذربایجان و منتخب ستارگان جهان برگزار شد که تیم آذربایجان با نتیجه ۵ بر ۵ و با احتساب امتیاز مثبت ۲۲ به ۱۹ مقابل این تیم به برتری رسید تا حریف تیم ایران در دیدار فینال این مسابقات باشد.

دیدار فینال این مسابقات ساعت ۱۸ فردا (یکشنبه) بین تیم‌های ایران و آذربایجان برگزار می‌شود.

دیدار رده بندی نیز بین تیم منتخب ستارگان جهان و برنده دیدار تیم‌های ترکیه و قرقیزستان که هم اکنون در حال برگزاری است، انجام خواهد شد.

کد مطلب 5625263

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