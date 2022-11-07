میرکریم عبادی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ماه‌های گذشته انجام شده و با انتخاب ۲ دستگاه برتر استان و پنج دستگاه ممتاز در گروه‌های پنجگانه، برترین‌های جشنواره شهید رجایی مورد تجلیل و تقدیر قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: در مراحل مختلف و بعد از بارگزاری مدارک و مستندات دستگاه‌های اجرایی، ارزیابی این مدارک و مستندات انجام شده و بعد از تجمیع اطلاعات در نهایت ارزیابی دستگاه‌های اجرایی انجام شد تا در شاخص‌های عمومی و تخصصی بتوانند نمرات مورد نظر را کسب کنند.

معاون منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: بعد از استخراج نتایج اولیه، فرصت اعتراض و بازنگری با هدف رفع نواقص به دستگاه‌ها داده شد تا در مهلت یک هفته بررسی مجدد مستندات انجام شود.

عبادی از نهایی شدن نتایج ارزیابی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و افزود: ما منتظر تأیید و اعلام نهایی منتخبان هستیم تا با برگزاری آیین استانی، از دستگاه‌های برتر در قالب جشنواره شهید رجایی تجلیل کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۲ دستگاه در مجموع بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند که در قالب این جشنواره مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

معاون منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل اضافه کرد: در قالب پنج گروه پژوهشی و فرهنگی، تولیدی و خدماتی، زیربنایی، توسعه و زیرساخت، سلامت و رفاه اجتماعی و عمومی قضایی، پنج دستگاه برتر مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.