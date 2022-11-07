مرکز غربالگری سرطان ملایر افتتاح شد

احد آزادی خواه در گفت گو با خبرنگار مهر، به اقدامات انجام شده در حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و گفت: با تلاش‌های انجام شده مجوز ماده ۲۳ بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی ملایر اخذ شد و این یک اقدام بسیار بزرگ برای جنوب استان همدان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه آغاز عملیات اجرایی این بیمارستان بستگی به اقدامات مقدماتی سازمان برنامه و بودجه دارد، افزود: تا زمانی که این پروژه در ردیف بودجه قرار نگیرد کلنگ آن به زمین زده نمی‌شود اما به احتمال قوی در ردیف بودجه سال ۱۴۰۲ قرار می‌گیرد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جنوب استان فاقد مرکز جراحی قلب و آنژیوگرافی بود و با پیگیری‌های فراوان برای بیمارستان امام حسین (ع) دستگاه آنژیوگرافی خریداری شده و این مرکز تا یک سال آینده راه اندازی می‌شود.

آزادی خواه در پایان اظهار کرد: مرکز جامع سلامت اسلامشهر آق گل نیز شبانه روزی شده است و تقریباً ۱۴ هزار نفر از خدمات این مرکز بهره مند می‌شوند.