۹۷ درصد کرمانشاهیان باسواد هستند

یاسر کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع جمعیت استان کرمانشاه ۹۷ درصد باسواد و تنها سه درصد بی سواد هستند.

وی با اشاره به وظیفه نهضت ملی سواد آموزی، افزود: در این نهاد سعی شده افراد بی سواد شناسایی شده و آموزش‌های لازم در اختیار آنها قرار گیرد.

معاون نهضت سواد آموزی استان کرمانشاه تصریح کرد: در سال گذشته ۱۰ هزار و ۷۰۰ نفر زیرپوشش نهضت، سواد آموزی در استان کرمانشاه قرار گرفتند که این آمار در سال جاری با رشد ۱۱ درصدی به بیش از یازده هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

کرمی اضافه کرد: دوره‌های نهضت سوادآموزی شامل سه دوره سوادآموزی، انتقال و تحکیم است که در سواد آموزی سه هزار و ۵۰۰ نفر، انتقال چهار هزار نفر و تحکیم چهار هزار نفر قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه استان کرمانشاه رتبه سوم کشور را در نهضت سوادآموزی دارد، گفت: در مجموع افراد بی سواد ۶۰ درصد زنان و ۴۰ درصد مردان هستند.