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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۹:۱۲

مرکز مأوا منتشر کرد؛

«به احترام سرود جمهوری اسلامی ایران» تماشایی شد

«به احترام سرود جمهوری اسلامی ایران» تماشایی شد

مرکز موسیقی مأوا نماهنگ «به احترام سرود جمهوری اسلامی ایران» را پیش روی مخاطبان قرار داد.

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به گزارش خبرنگار مهر، «به احترام سرود جمهوری اسلامی ایران» عنوان محصولی از مرکز موسیقی مأوا است که با هشتگ «برای ایران» پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

سازندگان این کلیپ کوتاه تلاش کرده‌اند تا با به تصویر کشیدن برخی از مناطق مختلف کشورمان و همچنین موفقیت‌های ورزشکاران ایرانی در رویدادهای ملی و بین‌المللی و به صدا درآمدن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران حس وطن پرستی را به مخاطب منتقل کنند.

سرود ملی جمهوری اسلامی ایران با شعر ساعد باقری و آهنگسازی حسن ریاحی سرودی است که در مراسم رسمی، یادبودها، مسابقات ورزشی و دیگر مناسبت‌های جمهوری اسلامی ایران اجرا یا پخش می‌شود.

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کد مطلب 5626255

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    نظرات

    • IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      40 12
      پاسخ
      عالی👌👏👏👏👏👏🌹🌹🌹🌹🌹
    • ایرانیم و همیشه برای ایران IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      41 12
      پاسخ
      بسیار زیبا.زنده باد ایران عزیز.
      • مهدی آقاسی جاوید DE ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
        0 0
        وطنم پاره تنم همیشه جاویدان
    • اقدس دوست نواز US ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      39 8
      پاسخ
      پرچم سه رنگ ایران زمین همیشه برافراشته باد.
    • علی IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      17 60
      پاسخ
      اصلا حال نکردم مضخرف بود
      • ماریا IR ۱۷:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
        0 0
        اول یاد بگیر مزخرف چجوری نوشته میشه مجید دلبندم
    • IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      56 3
      پاسخ
      ایران وطنم .همه جان و تنم
    • IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      26 10
      پاسخ
      بدترین شرایط این ها نباید این کارو می کردند
    • شبنم IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      35 4
      پاسخ
      عالی...
    • محمد IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      25 3
      پاسخ
      افربن
    • IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      45 28
      پاسخ
      عالی جانم فدای ایران و رهبر
    • IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      44 1
      پاسخ
      من یک ایرانیم. افتخار میکنمکه ایرانیم
    • IR ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      27 5
      پاسخ
      خوش بحال ایران خدا حفظ کنه
    • IR ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      15 1
      پاسخ
      خوش بحال ایران خدا حفظ کنه
    • IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      27 0
      پاسخ
      ایرانم همیشه جاودان بمان
    • مجتبی IR ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      26 7
      پاسخ
      جانم ایران اسلامی
    • بینام IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      35 13
      پاسخ
      خداوند پشت و پناه شما ها و کلیه نیروهای مسلح و خانواده های محترمتان باشد که برای آرامش و امنیت میهن اسلامی ایران از هیچ تلاشی دریغ نمیکنید خدا حافظات باشد ،،،
    • عبدالله AE ۲۱:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      42 13
      پاسخ
      تعدادی سلبریتی وطن فروش و ورزشکار تازه به دوران رسیده و غرب‌زده و جوگیر که پا روی خون شهدا گذاشته اند نمی توانند جلوی میلیونها نفر از مردم چه سنی چه شیعه و مسیحیان و کلیمی ها و زرتشتی ها و عاشوری ها ووووو ساز تجزیه بزنند ، فوتبال ساحلی را از نو بسازیم و.....
    • ناشناس IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      32 1
      پاسخ
      فدای پرچمت ای ایران ........فدای همه اقوام ایرانم .......
    • IR ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      32 0
      پاسخ
      جانم فدای ایران باتمام قومیت تمام گویش و تمامیت عرضی ایران اسلامی
    • اسماعیل IR ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      23 0
      پاسخ
      جانم فدای ایران و پرچم ایران و گور شود آنکه نتواند ببیند این سه رنگ قشنگ را
    • سید IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      22 8
      پاسخ
      هرکس بی احترامی کرد به سرود ما برخورد بشه
    • IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      26 5
      پاسخ
      لال باد آنکه با این سرود از سر دشمنی همراهی نمی‌کند
    • IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      22 1
      پاسخ
      فکر بد دور از وطنم ایران
    • IR ۰۷:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      26 2
      پاسخ
      جانم ایران اسلامی
    • IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      14 19
      پاسخ
      زنده بادایران وپرچم ایران. اما تعریف الکی نکنید.اصلا خوب نبود.صداوسیما برنامه هاش خیلی خیلی بده ولی خیلیها الکی ازش تعریف میکنند.اقا تعریف بیجهت باعث پس رفت میشه.
    • اریا IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      30 12
      پاسخ
      ایران سربلند ....هرگز گاز وسوخت مفت ومجانی به کسانی که سالهاست تحریمش کردند ،نمی‌دهد، ما گاو شیرده نیستیم ،تحریم‌ها را بردارید،...ب ه خاطر غربی‌ها به پلیس ایران ورهبر ایران و دین اسلام ایرانیان حمله نمی‌کنیم که دل آنها خوش شود مرگ بر تحریم کننده مرگ بر مروج اغتشاش وآشوب در ایران ...بگذار به عصر حجر
      • اریا AE ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
        0 0
        بگذارید اروپا به عصر حجر وهیزم وزغال ،برا سوخت زمستون سختشون برگردن ،تا بدانند ما ایرانیان از رنج تحریم چها کشیدیم ،بگذارید اونا هم طعم تلخ تحریم را بچشند ،
    • میلاد IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      جان و تنم به فدای وطنم این پرچم🇮🇷تا ابد بر اوج🇮🇷
    • علیرضا فرزانه IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      جانم فدایی کشورم
    • علیرضا فرزانه IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      جانم فدایی کشورم
    • IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      وقتی اینهمه علنی کوتاهی وبدی ازمسئولاسرمیزنه معلومه دلخوشی براشون نمیمونه
    • هادی IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      همیشه رسانه های حکومتی با ساخت کلیپ های اون هم خییییلی دیر سعی دارن صورت مسئله رو پاک کنن.اونم ناشیانه.عزیزم ریشه یابی کن و مهم تر از همه برای این ریشه یابی واقع بین باش.
    • ایزدی RO ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ایران وطنم جان وتنم پرچمت همیشه برافراشته بادسرزمین بی نظیرم
    • IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      افتخار میکنم ایرانیم از غربگداها وخودتحقیرها متنفرم
    • ایران IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      جانم فدای ایران
    • IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      عاااااالی بود
    • .محمد IR ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      مشکل اینه که از ایران به ندرت تعریف وتمجید میشه.فقط از جمهوری اسلامی گفته میشه .دشمن نظام نیستم ولی تو گوش بچه های این مملکت باید اسم ایران زمزمه بشه .و جمهوری اسلامی
    • .محمد IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      اونایی که به نظرات بچه ها ازتمجید ایران منفی زدن.با ایران مشکل دارند؟پس کجا خوبه؟امریکا؟انگلیس .فرانسه آلمان؟عربستان چطور؟اسراییل؟نکنه باکو؟؟یا ترکیه؟؟بلاخره اینها دشمنان ایران هستند .گیرم این نظام بد.با ایران هم مشکل دارین؟؟
    • شهاب IR ۱۸:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      با کسانی که به سرود و پرچم ملی توهین میکنن برخورد بشه. سلبریتی و بازیکنان میلیارد گرفتن سیر شدن حالا میخوان با ظاهر با مردم همدردی کنن. مثالش همین برزو ارجمند رفته اونجا برای خودش خر کیف شده بعد ظاهر میکنه هم درد مردمه
    • عبدالرضا مداحی IR ۱۸:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      دمتون گرم .. مردم ایران وشادکردین
    • IR ۱۹:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      به کوری چشمان همه دشمنان ایران
    • النا AE ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      بسیار زیبا،ولی مایه تاسف یه عده اینجور بی حرمتی کردن به پرچم وسرود ملی کشورشون وسلبریتی ها و...ازشون حمایت کردن چه بدجور یه عده بازیچه اونور آبی‌ها شدن ،دوستان تحلیل‌های آقای علی علیزاده رو گوش بدید خیلی چیزا براتون روشن میشه،انقد سبک مغز نباشیم .....
    • غلامرضا IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام پرچم هویت ملت است قدر این پرچم را شهدا نگه داشتند ورفتند خدایا تا ابد این هویت را برای ملت ایران مستدام بدار امین
    • IR ۰۱:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
      2 0
      پاسخ
      زنده باد همیشه اسلام وکشورعزیزم ایران چا چشم دشمنان دربیاد
    • IR ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
      5 0
      پاسخ
      ایران عزیز تر از جانم جانم فدای رهبر.
    • یامهدی ادرکنی DK ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
      0 0
      پاسخ
      زنده باد ایران جانم فدای رهبرم
    • یامهدی ادرکنی DK ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
      0 0
      پاسخ
      زنده باد ایران جانم فدای رهبرم
    • یامهدی ادرکنی DK ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
      4 0
      پاسخ
      زنده باد ایران جانم فدای رهبرم
    • ناشناس IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      جانم فدای خاک میهنم ایران🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

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