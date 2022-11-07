«به احترام سرود جمهوری اسلامی ایران» تماشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، «به احترام سرود جمهوری اسلامی ایران» عنوان محصولی از مرکز موسیقی مأوا است که با هشتگ «برای ایران» پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

سازندگان این کلیپ کوتاه تلاش کرده‌اند تا با به تصویر کشیدن برخی از مناطق مختلف کشورمان و همچنین موفقیت‌های ورزشکاران ایرانی در رویدادهای ملی و بین‌المللی و به صدا درآمدن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران حس وطن پرستی را به مخاطب منتقل کنند.

سرود ملی جمهوری اسلامی ایران با شعر ساعد باقری و آهنگسازی حسن ریاحی سرودی است که در مراسم رسمی، یادبودها، مسابقات ورزشی و دیگر مناسبت‌های جمهوری اسلامی ایران اجرا یا پخش می‌شود.

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