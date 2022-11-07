به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت کشور، محمدرضا غلامرضا در نشست مدیران دفاتر امور بانوان و خانواده استانداری‌های سراسر کشور، اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه به محرک‌های اصلی انقلاب اسلامی برای تداوم مسیر هستیم.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه عمل‌گرایی و توجه دقیق به عناصر سازنده گفتمان انقلاب اسلامی ضرورتی جدی است؛ ادامه داد: مؤثرترین ابزار اقناع و همراه‌سازی آحاد جامعه با آرمان‌های انقلاب اسلامی، عمل‌گرایی و دوری از تناقض است.

غلامرضا اضافه کرد: بایستی متوجه اهمیت مسئولیت‌مان در نظام مقدس جمهوری اسلامی باشیم و برای همین از تمام ظرفیت برای تقویت سرمایه اجتماعی و تمشیت امور سیاسی کشور بهره گیریم.

وی به تجربه موفق هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و یادآور شد: در دوران دفاع مقدس، دشمن از نظر لجستیک و امکانات قوی بود اما عنصر ایمان، اراده دینی و انقلابی، باعث پیروزی رزمندگان اسلام شد.

تلاش دولت مردمی و عدالت محور برای رسیدگی به مسائل و خواسته‌های مردم از دیگر محورهای مورد اشاره معاون سیاسی وزیر کشور بود و گفت: دولت سیزدهم نزدیک‌ترین دولت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است و با تاسی از اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب با تمام ظرفیت به دنبال ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور است.

معاون سیاسی وزارت کشور با تشریح ابعاد جنگ دشمن علیه ملت ایران، تصریح کرد: جنگ امروز کاملاً یک جنگ شناختی است و دشمن با بهره‌گیری از فضای مجازی به دنبال تغییر سبک زندگی و الگوهای دینی و اسلامی است.

غلامرضا تاکید کرد: ابزار مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، عمل به فریضه جهاد تبیین است که باید توسط مدیران کل بانوان استانداری‌ها به سهم و ظرفیت شأن عملیاتی شود.

وی خطاب به مدیران بانوان استانداری‌های سراسر کشور گفت: با شناخت و ارتباط گیری با حلقه‌های میانی، برای روشنگری حقایق، ارزش‌های دینی و اقدامات جهادی مجموعه دولت سیزدهم تلاش کنند.