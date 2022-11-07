دمای هوای شهرکرد به ۲ درجه سانتیگراد زیر صفر رسید

مهران چراغ‌پور در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: همچنین دمای هوای بلداجی از توابع شهرستان بروجن ۵ درجه سانتیگراد ثبت و به‌عنوان سردترین شهر چهارمحال و بختیاری و شهرکرد به‌عنوان سردترین مرکز استان کشور اعلام شد.

وی با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های پراکنده در چهارمحال و بختیاری برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه افزود: کشاورزان استان باید روند برداشت محصولات باقی‌مانده خود مانند سیب‌زمینی و چغندرقند را سرعت دهند.

چراغ‌پور به لزوم تسریع در آماده‌سازی زمین و کشت دیم غلات در مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری با توجه با رخداد بارش‌های مؤثر از ابتدای هفته آینده اشاره و تصریح کرد: لای‌روبی و پاک-سازی جوی‌ها و جدول‌ها و کانال‌های انتقال آب مزرعه‌ها برای هدایت مناسب روان‌آب‌های ناشی از بارندگی‌های پیش‌رو با توجه به رخداد بارش‌های مؤثر پاییزه از اواخر هفته جاری مورد توجه باشد.

وی تنظیم دما، رطوبت، تهویه و نور گلخانه‌ها با توجه به رخداد بارندگی و ابرناکی آسمان و کاهش دمای چهارمحال و بختیاری را ضروری دانست و یادآور شد: بازدید، کنترل، ترمیم و مستحکم کردن سازه و پوشش گلخانه‌ها با توجه به وزش بادهای به‌نسبت شدید تا شدید روزهای اخیر و بارندگی و وزش باد در اواخر هفته جاری در دستور کار بهره‌برداران گلخانه‌ها قرار گیرد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری قطع آبیاری باغ‌های استان با توجه به آغاز بارش‌های پاییزه را ضروری اعلام و تأکید کرد: باغداران حذف علف‌های هرز و پاک‌سازی سطح باغ‌ها توجه کنند.

وی انجام بهداشت عمومی باغ‌ها، حذف و پاک‌سازی شاخه‌ها و میوه‌های آلوده، هَرَس سرشاخه‌های درختان بادام و هلو آلوده به کرم سرشاخه‌خوار، جمع‌آوری و معدوم کردن بادام‌های آلوده به زنبور مغزخوار و میوه‌های آلوده به کرم گلوگاه را ضروری دانست و اظهار داشت: دامداران و مُرغداران چهارمحال و بختیاری تنظیم دما، رطوبت و تهویه دامداری‌ها و مُرغداری‌ها را با توجه به روند کاهشی دما و بارندگی در دستور کار قرار دهند.

چراغ‌پور بر رعایت جوانب احتیاط دامداران و عشایر در عبور از ارتفاعات و مراتع چهارمحال و بختیاری با توجه به خیس و لغزنده بودن زمین، احتمال آسیب به دام و مراتع و شروع بارندگی از اواخر هفته جاری در استان تأکید و بیان کرد: حفاظت از کندوهای زنبور عسل در برابر وزش باد و بارندگی و سرما با استفاده از پوشش‌های مناسب، انجام تغذیه مکمل کندوها، انتقال کندوها به مکان‌های امن و دور از جریان روان‌آب‌ها و حاشیه رودخانه‌ها مورد توجه جدی باشد.

وی کاهش و تنظیم جیره غذایی ماهی‌ها با توجه به کاهش دما و آغاز دوباره بارندگی‌ها در هفته جاری را ضروری دانست و گفت: تنظیم و کنترل دریچه‌های ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی و جلوگیری از ورود آب گِل‌آلود به حوضچه‌ها با توجه به بارندگی و احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها از اواخر هفته جاری مورد توجه شیلات‌داران قرار گیرد.