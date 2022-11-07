به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این نرخ گرمایش بالاترین میزان گرمایش در بین قاره‌های جهان است و محققان اتحادیه اروپا که این بررسی را انجام داده‌اند، در مورد تبعات این تحول مانند شکل‌گیری امواج گرما، وقوع آتش‌سوزی‌های جنگلی و سایر رویدادهای شدید آب و هوایی هشدار داده‌اند.

این ارقام از گزارش وضعیت آب و هوا در اروپا به دست آمده که توسط سازمان جهانی هواشناسی (WMO) و با مشارکت سرویس تغییرات آب و هوایی کوپرنیک اتحادیه اروپا تهیه شده است. این گزارش نشان داد که دما در اروپا بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۱ به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و به‌طور متوسط حدود ۰.۵ درجه سانتی‌گراد (۰.۹ درجه فارنهایت) در هر دهه افزایش یافته است.

میانگین جهانی افزایش دما ۰.۲ درجه سانتیگراد (۰.۳۶ درجه فارنهایت) در هر دهه اعلام شده و لذا نرخ گرمایش در اروپا بیش از دو برابر میانگین جهانی است. نابسامانی‌های شدید آب و هوایی ناشی از گرمایش به طور مستقیم بر بیش از نیم میلیون نفر در این منطقه در سال ۲۰۲۱ تأثیر گذاشته و صدها مورد تلفات و خسارت اقتصادی به میزان بیش از ۵۰ میلیارد دلار را به بار آورده است.

پروفسور پتری تالاس، دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی در این مورد گفت: «اروپا تصویری زنده از یک جهان در حال گرم شدن را به ما نشان داده و یادآوری می‌کند که حتی جوامعی که به خوبی برای مقابله با این مشکل آماده شده‌اند از تأثیرات رویدادهای آب و هوایی شدید در امان نیستند». امسال، مانند سال ۲۰۲۱، بخش‌های وسیعی از اروپا تحت تأثیر موج‌های گرما و خشکسالی گسترده قرار گرفته که به آتش‌سوزی‌های جنگلی دامن زده است. در سال ۲۰۲۱، سیل‌های استثنایی در اروپا باعث مرگ و میر و ویرانی شد.

البته اتحادیه اروپا موفق شد بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا ۳۱ درصد کاهش دهد. همچنین اروپا در سیستم‌های هشدار اولیه برای محافظت از افراد در برابر بدترین نابسامانی‌های آب و هوایی پیشرو است. ولی مشخص نیست این تمهیدات و سیستم‌ها در برابر تحولات عمیق بعدی کارایی داشته باشند یا خیر.