تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل در خراسان جنوبی/رصد تهدیدات زیستی

سید محمد رضا طالبی در گفت‌وگو با مهر بیان کرد: پدافند غیر عامل از موضوعات اصولی کشور بوده که رهبری در سخنرانی‌های متعدد به آن تاکید دارند.

وی با بیان اینکه شورای پدافند غیرعامل در خراسان جنوبی مرکب از ۱۱ کارگروه فعال است، اظهار کرد: همچنین طرح جامع پدافند غیر عامل استان تهیه شده است.

طالبی بیان کرد: بر اساس این طرح جامع، بررسی‌هایی در نقطه به نقطه شهر به ویژه در مراکز مهم و حساس انجام و ایرادات مربوط به حوزه شهرسازی و امنیتی شناسایی شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: همچنین برنامه‌ای عملیاتی برای اجرای طرح تعریف شده و برای هر دستگاه ایرادات کار شناسایی و شیوه‌های اصلاح هم معرفی شده است.

وی با بیان اینکه رصد تهدیدات زیستی در دستور کار قرار گرفته است، افزود: در راستای پایداری خدمات در مواقع قطع برق، تمام دستگاه‌ها مکلف به تهیه و تجهیز ژنراتور شده‌اند.

طالبی برگزاری مانورهای مختلف و تهیه مقالات و ماهنامه‌های آموزشی را از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه پدافند غیر عامل عنوان کرد و افزود: یک تیم نظارتی بر روند اجرای برنامه‌هایی که در راستای طرح جامع پدافند غیر عامل تدوین و ابلاغ شده، نظارت می‌کنند.

وی اظهار کرد: در برنامه بودجه سال ۱۴۰۱، یک درصد از اعتبارات تملک دارایی و هزینه‌ای هر دستگاه به حوزه پدافند غیر عامل تخصیص یافته است.