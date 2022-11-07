پیکر مطهر شهید «عجمیان» بر روی دست مردم کرج تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید مدافع امنیت «سید روح‌الله عجمیان» صبح دوشنبه بر روی دست مردم کرج تشییع شد.

آئین تشییع پیکر مطهر این شهید والامقام از ۴۵ متری گلشهر کرج آغاز شده و جمعیت به سمت آستان مقدس امامزاده محمد (ع) در حصارک کرج به حرکت درآمده اند.

در این مراسم نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج، استاندار البرز، فرمانده سپاه امام حسن (ع) و پرسنل فراجا و دیگر نیروهای نظامی و انتظامی مردم قدرشناس و شهید پرور کرج را برای تشییع این بسیجی فداکار شهید همراهی کردند.

دستگاه‌های امنیتی و انتظامی مقتدرانه پای امنیت مردم ایستاده اند

سردار علیرضا حیدرنیا، فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز امروز در آئین تشییع پیکر شهید مدافع امنیت استان، سید روح الله عجمیان گفت: در میان بندگان خدا کسانی هستند که بر عهد و پیمانی که با خدای خود بستند پایبند بودند و به شهادت رسیدند و همنشین پروردگار شدند و کسانی هم هستند که آرزوی شهادت را دارند.

وی بیان کرد: آفرین به شما مردم خوب و قدرشناس استان البرز که امروز آمدید تا این شهید بسیجی مظلوم را با عزت تا عرش خداوند بدرقه کنید. سید روح الله عجمیان به مانند سید و سالار خود، حضرت علی اکبر (ع)، جوان رعنای امام حسین (ع) به دست اشرار، اراذل و اوباش و داعشیان اربا اربا شد. ای مردم بدانید که در این استان و کشور، بسیجیان بسیاری هستند که امنیت شما خط قرمز آن هاست.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز مطرح کرد: اگر می‌بینید مدتی است تعدادی اراذل و اوباش خودفروخته، فریب خورده و اشرار برای به خطر انداختن امنیت مردم، به کف خیابان‌ها آمده اند، نیروی انتظامی قهرمان، سپاه مقتدر، بسیج عزیز و دستگاه‌های امنیتی قدرتمند ما نیز در تلاش هستند این افراد را دستگیر کنند و به سزای عمل ننگینشان برسانند.

سردار حیدرنیا خبر داد: با تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی قدرتمند استان البرز، پیش از تشییع پیکر این شهید والامقام، قاتلان او و اشرار و اراذل و اوباش آشوب پنج شنبه هفته گذشته را دستگیر کردند و این دژخیمان و سنگدلان به اسارت درآمدند. این اشرار بدانند که خط قرمز ما امنیت مردم است و کسی اجازه ندارد این امنیت و جان و مال و ناموس مردم را به خطر بیندازد.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های امنیتی و انتظامی استان البرز مقتدرانه پای امنیت این مردم ایستاده اند، بیان کرد: روزی که برای عرض تسلیت به منزل شهید عجمیان رفتیم، مادر او اعلام کرد که سید ما آرزوی شهادت در راه دفاع از حریم و حرم آل الله را داشت؛ خداوند سرنوشت او را به گونه‌ای مقدر کرد که در راه دفاع از امنیت مردم به شهادت برسد و دیدید که چه مظلومانه و زیبا شهید شد.