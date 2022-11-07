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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۰۸

فرمانده انتظامی خرم‌آباد:

متهمان تحت تعقیب در خرم‌آباد دستگیر شدند

متهمان تحت تعقیب در خرم‌آباد دستگیر شدند

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی خرم‌آباد گفت: ۳۷ متهم تحت تعقیب در این شهرستان دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز دوشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: دستگیری متهمان تحت تعقیب قضائی و انتظامی در راستای ارتقای امنیت اجتماعی توسط پلیس خرم آباد به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در اجرای این طرح مأموران کلانتری و پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی این شهرستان با همکاری یگان امداد موفق شدند ۳۷ متهم تحت تعقیب را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی خرم آباد تصریح کرد: هدف پلیس ایجاد رضایتمندی شهروندان است و سعی و تلاش کارکنان انتظامی برخورد با متخلفان و برقراری آرامش مردم است.

کد مطلب 5626514

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