به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز دوشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: دستگیری متهمان تحت تعقیب قضائی و انتظامی در راستای ارتقای امنیت اجتماعی توسط پلیس خرم آباد به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در اجرای این طرح مأموران کلانتری و پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی این شهرستان با همکاری یگان امداد موفق شدند ۳۷ متهم تحت تعقیب را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی خرم آباد تصریح کرد: هدف پلیس ایجاد رضایتمندی شهروندان است و سعی و تلاش کارکنان انتظامی برخورد با متخلفان و برقراری آرامش مردم است.