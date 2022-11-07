به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن شعبانی صبح دوشنبه در جریان بازدید از مرکز فنی و حرفه‌ای جهرم، اظهار داشت: در هفت ماهه اول سال جاری، بیش از هزار و ۶۰۰ نفر با تنوع ۲۰۰ دوره در مرکز آموزش برادران و خواهران، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را طی کرده‌اند.

وی افزود: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به عنوان پل ارتباطی واحدهای تولیدی و صنعتی با آموزش، علاوه بر حرفه‌آموزی و آماده‌سازی افراد برای احراز شغل، با ارتقای کارایی و توانمندی نیروها به توسعه کسب و کار و اقتصاد کشور نیز کمک می‌کند.

شعبانی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان جهرم، گفت: ارائه آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای به جوانان جویای کار ضروری است.

وی با اشاره به اینکه مهارت‌آموزی یکی از نیازهای اولویت‌دار و ضروری جامعه است، خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال و توسعه آموزش‌های مهارتی مورد توجه جدی فنی و حرفه‌ای است.

فرماندار ویژه شهرستان جهرم در پایان با بیان اینکه مهارت آموزی باید از کودکی و نوجوانی آغاز و به ضرورت فراگیری آموزش‌های مهارتی پرداخته شود، تاکید کرد: امیدواریم طرح توانمندسازی مهارتی دانشجویان و دانش آموزان با همکاری دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش و با محوریت فنی و حرفه‌ای انجام شود تا شاهد اتفاق خوبی برای آینده باشیم.