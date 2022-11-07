تله کابین «کبودوال» در شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب شد

رحمت اله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در جلسه امروز شورای عالی شهرسازی و معماری طرح تله کابین کبودوال مطرح و با شرط رفع برخی از اشکالات مصوب شد.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس اسلامی بیان کرد: عملیات اجرایی این پروژه بعد از رفع ایرادات می‌توانند، آغاز شود و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی اضافه کرد: احداث تله کابین در علی آباد کتول در حوزه گردشگری می‌تواند تحول ایجاد کرده و رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت.

نوروزی تأکید کرد: ظرفیت و قابلیت‌های خوبی در حوزه گردشگری به لحاظ طبیعی وجود دارد و استفاده از این ظرفیت‌ها به صورت اصولی می‌تواند در رشد اقتصادی و توسعه استان تاثیرگذار باشد.

گفتنی است این طرح در سال ۹۹ به صورت مشروط رد شده بود که با پیگیری‌های انجام شده توسط مجمع نمایندگان و استانداری با رفع برخی از نقایص می‌تواند عملیاتی شود.