به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، پس از برگزاری سومین المپیاد استعدادهای برتر ورزشی که اواخر مهرماه برگزار شد، فدراسیون کشتی بلافاصله اقدام به برگزاری اردوی بسترسازی با حضور نفرات برتر این رقابت‌ها و همچنین نفرات مستعد در کمپ تیم‌های ملی کشتی کرد. علاوه بر نفرات اول تا سوم مشترک ۱۲ وزن (۴۸ نفر) کادر فنی اقدام به دعوت از ۱۲ کشتی گیر مستعد دیگر از این رقابت‌ها کرده است تا بستر مناسبی برای آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد نونهالان فراهم شود.

فدراسیون در کنار دعوت از کشتی گیران مستعد، از مربیان سازنده آنها نیز دعوت بعمل آورده به طوری که ۱۳ مربی سازنده در کنار مسعود واحدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نونهالان در اردوی تیم ملی حضور دارند.

بدین ترتیب نزدیک به ۸۰ کشتی گیر و مربی از سراسر کشور در کمپ تیم‌های ملی محل برگزاری اردوی تیم‌های ملی بزرگسالان حضور دارند تا از امکانات بی نظیر این کمپ از جمله تغذیه، اسکان، بدنسازی، سالن تمرین، پیست دومیدانی، وسایل بازی و … برخوردار شوند و این در حالی است که در اردوهای تیم‌های ملی بزرگسالان نزدیک به ۴۰ نفر حضور دارند.

بی شک هدف فدراسیون کشتی از برگزاری اردوهای مقطعی و بسترسازی نونهالان نگاه کلان به امر پشتوانه سازی اصولی در کشتی است که می‌تواند در سال‌های نه چندان دور ذخایر تیم‌های ملی ما را در رده‌های مختلف نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان به چندین برابر افزایش دهد.

با توجه به اهمیت رده‌ی سنی پایه، فدراسیون کشتی از قهرمانان و بزرگان کشتی کشور برای حضور در اردوی تیم نونهالان برای ایجاد انگیزه و انتقال تجربیات، دعوت کرده است که یونس امامی دارنده مدال برنز جهان روز گذشته مهمان آزادکاران نونهال بود.

حضور آینده سازان کشتی ایران در کمپ تیم‌های ملی از سوی دیگر نیز حائز اهمیت است، چراکه در ذهن آنها تصویر ویژه ای و خاطره مناسبی خواهند ماند تا ضمن شناخت راه قهرمانی، تلاش خود را برای حضور در تیم‌های ملی در رده‌های سنی مختلف بیشتر نمایند و در آینده نیز به عنوان ملی پوش کشورمان در تمرینات و اردوهای تیم‌های ملی حضوری مستمر داشته باشند.

از سوی دیگر با توجه به نگرش فدراسیون کشتی در جهت بسط و گسترش سایر ابعاد یک ورزشکار نمونه، مسئولان فدراسیون و مربیان حاضر در اردوهای تیم ملی علاوه بر بحث فنی بر بحث اخلاقی نیز تأکید ویژه ای دارند تا آینده سازان کشتی ایران پس از کسب عنوان قهرمانی، منش پهلوانی و مردم داری و احترام به پدر و مادر و دیگران را سرلوحه کار خود قرار دهند.

از دیگر اهداف فدراسیون کشتی در دعوت از کشتی گیران نونهالان و مربیان سازنده به کمپ تیم‌های ملی، ایجاد انگیزه در سایر کشتی گیران و مربیان کشور است تا آنان نیز با تلاش و انگیزه بیشتر به کار خود ادامه دهند و این موضوع می‌تواند به رشد کشتی پایه در کشورمان کمک دوچندانی داشته باشد.

اردوی آزادکاران نونهال که شامل برنامه‌های فنی، آمادگی جسمانی، برنامه‌های فرهنگی و تفریحی است تا روز ۱۸ آبان ماه ادامه خواهد داشت و بلافاصله پس از آن اردوی فرنگی کاران نونهالان به مدت ۶ روز در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی کمپ تیم‌های ملی کشتی آغاز خواهد شد.