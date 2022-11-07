اجرای آزمایشی ترانزیت دریایی- ریلی بین ایران و قزاقستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس نژاد بیان داشت: پس از شرایط پیش آمده برای روسیه و اوکراین یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در بخش ترانزیت برای کشورهای حوزه CIS و آسیای میانه، استفاده از کریدور شمال- جنوب و جایگاه ویژه ایران برای صادرات و واردات کالا است.

وی عنوان کرد: قزاقستان یکی از کشورهایی است که به صورت جدی این موضوع را دنبال می‌کند و معاون نخست وزیر قزاقستان در بازدید اخیر خود از بندر شهید رجایی برای فعالیت ترانزیتی در این بندر اعلام آمادگی کرد.

عباس نژاد با تاکید بر اینکه کشور ما با توجه به شرایط ویژه‌ای که دارد، باید حجم مبادلات کالا در حوزه ترانزیت را افزایش دهد، گفت: فعالیت‌های سرمایه‌ای مشترک به منظور توسعه ترانزیت با سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مواردی است که در دستورکار قرار دارد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان به درخواست معاون نخست وزیر قزاقستان برای فعالیت‌های پشتیبانی اعم از نگهداری، انبارداری، آماده سازی، صادرات و واردات در این بندر اشاره کرد و خاطرنشان کرد: قزاقستان علاقمند است که فعالیت‌های ترانزیتی خود را در بخش کانتینرهای یخچالی شامل گوشت و سایر محصولات دامی، غلات، آرد و سایر کالاهای فله از طریق بندرعباس مدنظر قرار دهد.

عباس‌نژاد اظهار کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم برای کشورهای حوزه CIS استفاده از ریل است تا بتوانند کالا را از شمال به جنوب ایران منتقل کنند و از آنجا به کشورهای جنوبی صادرات داشته باشند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از تشکیل کمیته فنی بین دو کشور ایران و قزاقستان طی ۲ ماه آینده خبر داد و افزود: در این کمیته سازوکار و نیازمندی‌ها به منظور تحقق سرمایه‌گذاری مشترک و بحث استفاده از ریل در حوزه کانتینر به منظور انتقال بار از شمال ایران به بندر شهیدرجایی در دستورکار قرار خواهد گرفت.

عباس‌نژاد بیان کرد: تشکیل کارگروه مشترک به منظور بررسی استفاده از ریل به منظور انتقال کانتینر از شمال به جنوب ایران در دستورکار قرار گرفت و تصمیم بر این شد تا در گام نخست به صورت آزمایشی و محدود شاهد جابجایی کانتینر در این مسیر باشیم و در صورت نتیجه بخش بودن، اقدامات بعدی را انجام دهیم.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان به ارتباط نزدیک ایران و قزاقستان در حوزه اقتصادی اشاره کرد و گفت: نخست وزیر قزاقستان همزمان با آغاز سال نو میلادی به ایران می‌آید و مسئولان این کشور علاقمند هستند که همزمان با این حضور شاهد آغاز فعالیت مشترک اقتصادی ایران و قزاقستان در بندر شهیدرجایی باشند.

عباس نژاد با بیان اینکه قزاقستان در خشکی محصور است و به دریا دسترسی ندارد، گفت: ایران یک مسیر مناسب انتقال کالا برای قزاقستان، کشورهای حوزه CIS و آسیای میانه است که با کمترین هزینه و بیشترین سرعت جهت صادرات و واردات در کریدور شمال جنوب همراه خواهد بود.