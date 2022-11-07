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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۴۲

اعلام جزئیات مراسم تشییع پیکر شهید «سجاد فراهانی»

اعلام جزئیات مراسم تشییع پیکر شهید «سجاد فراهانی»

اراک- مراسم تشییع شهید «سجاد فراهانی» از شهدای مدافع امنیت نیروی انتظامی صبح فردا در اراک برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع شهید سجاد فراهانی از شهدای مدافع امنیت نیروی انتظامی از ساعت ۹ صبح فردا سه شنبه ۱۷ آبان از میدان شهدای اراک تا بهشت زهرا برگزار می‌شود.

شهید والامقام استوار دوم «سجاد فراهانی» روز گذشته در حین درگیری با اشرار در استان سیستان و بلوچستان، شهرستان بمپور به فیض شهادت نائل آمد.

مراسم یادبود شبی با شهید هم ساعت ۲۰ امروز دوشنبه ۱۶ آبان در مسجد حاج حسین کوچه الکه اراک برگزار می‌شود.

همچنین مراسم یادبود شهید فراهانی از ساعت ۱۴ سه شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱ در مسجد الزهرا در خیابان هپکو اراک برگزار می‌شود.

کد مطلب 5626673

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    نظرات

    • ایمان IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      واقعا خیلی بده که آدم در راه کشتن و صدمه زدن به مردم اونم مردم محروم کشته و روسیاه تاریخ بشه! خیلی بده! خدا به دور!

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