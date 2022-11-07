زمانی سریال ما درترکیه پرفروش بود/عواقب سلبریتیزم سخیف درصداوسیما

به گزارش خبرنگار مهر، آیین راه اندازی شبکه تلوبیونی دانشگاه صداوسیما با نام شبکه «رویا» بعدازظهر امروز دوشنبه ۱۶ آبان‌ماه در دانشگاه صداوسیما برگزار شد.

مژده لواسانی اجرای این برنامه را بر عهده داشت و شهاب اسفندیاری رییس دانشگاه صداوسیما، وحید جلیلی قائم‌مقام رئیس رسانه ملی، محسن برمهانی معاون سیما، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، غلامرضا نوری معاون فضای مجازی صداوسیما و حسن خجسته از جمله حاضران در این مراسم بودند.

شهاب اسفندیاری در ابتدای این مراسم در سخنانی عنوان کرد: دهه‌های زیادی است که رویای یک «رویا» در ذهن نسل‌های زیادی بوده است. امروز به فضل خدا و حمایت‌های ریاست صداوسیما و معاونت فضای مجازی دانشجویان صاحب شبکه «رویا» شدند.

وی ادامه داد: ۴۴ سال پیش در آبان ماه در پاریس جمعی از دانشجویان با امام (ره) دیدار کردند و ایشان سخنرانی خود را با آیه‌ای شروع کردند و توضیح دادند که خدا به پیامبر (ص) می‌گوید که برای خدا قیام کنید، دو نفری و یا حتی یکی‌یکی. برخی مفسرین به ما گفته‌اند برای خدا بودن قیام مهم است و نه تعداد.

این رییس دانشگاه در ادامه خاطره‌ای از تلاش برای نزدیکی دانشگاه و رسانه ملی تعریف و در ادامه تاکید کرد: برای اینکه بتوانیم رسانه موثری باشیم باید تلاش کنیم تا روایت اول را بگوییم.

وی در ادامه به حضور سیدمحسن مهاجرانی از معاونان اسبق سیما اشاره و عنوان کرد: رابطه رسانه و دانشگاه خراب بود تا اینکه بعد از چند سال رسانه ملی حامی اندیشمندان و دانشمندان شد و برنامه مهمی چون «چهره‌های ماندگار» راه افتاد و همه مفاخر کشور در این برنامه تجلیل شدند. سیدمحسن مهاجرانی طراح این برنامه هم اینجا حضور دارد کسی که در بدترین شرایط سیاسی که خبرنگاران صداوسیما را به دانشگاه راه نمی‌دادند، کارهای مهمی کرد. او در حوزه تولیدات هم کار را به جایی رساند که ما ده سریال الف ویژه داشتیم، آن زمان «مریم مقدس» در ترکیه پرفروش‌ترین شد و امروز به جایی رسیده‌ایم که متاسفانه سریال‌های ترکی پربیننده هستند! سریال «یوسف پیامبر» و «مختارنامه» ما هم در منطقه پربیننده شدند.

وی اضافه کرد: ما ابتدا اقتدار فرهنگی داشتیم و بعد اقتدار سیاسی پیدا کردیم و اگر خدایی نکرده اقتدار فرهنگی‌مان تضعیف شود، آن اقتدار را هم از دست خواهیم داد.

اسفندیاری تصریح کرد: راه‌اندازی این شبکه که در سند تحولات سازمان است، یکی از راهبردهای کلان الهام بخشی برای رویش استعدادهاست. شبکه «رویا» بستری است برای شناسایی و پرورش رویش‌های انقلاب. از دیگر راهبردها در این مسیر تقویت عدالت رسانه‌ای است. کار رسانه‌ای امروز منحصر به متخصصین است و هرکسی امروز یک رسانه است و باید بستر را برای همه فراهم کنیم.

«رویا» یک فرصت طلایی است

غلامرضا نوری معاون فضای مجازی صداوسیما نیز در سخنانی گفت: فرصت‌های مختلفی با این امکان تلوبیون وجود دارد. تلوبیون حدود ۲۰ میلیون نصب دارد و کاربر ماهانه‌اش از ۱۶ تا ۱۸ میلیون است. ترافیک آن نشان از مصرف بالاست. حدود ۲ میلیون از خارج از کشور به این محتوا دسترسی دارند. اینها فقط با محتوای صداوسیما شکل گرفته است و نشان می‌دهد مردم در ایران و دنیا همچنان طالب محتوای صداوسیما هستند.

وی اضافه کرد: رویا را به عنوان یک فرصت طلایی باید جدی بگیریم تا نیاز انقلاب اسلامی را در رسانه محقق کنیم.

در ادامه این برنامه مادر شهیدان خالقی‌پور روی صحنه حاضر شد و در سخنانی کوتاه آرزو کرد: آرزو می‌کنیم به زودی زود از صداوسیما، این مکان مقدس ظهور امام زمان (عج) را اعلام کنند. همه شما هم در خدمت آقا باشید. با خودتان هم عهد کنید که در خدمت ملت نجیب ایران باشید.

در ادامه بهادری جهرمی سخنگوی دولت عنوان کرد: سه نکته در تقدیر از این اتفاق دارم، نکته اول اینکه حتماً آموزش‌های ما باید به سمت آموزش‌های حرفه‌ای برود. یکی از نقاط ضعف ما این است که آموزش حرفه‌ای نمی‌بینیم و تازه بعد از آموزش می‌خواهیم نکاتی را یاد بگیریم.

وی ادامه داد: این شبکه تلوبیونی به ارتقای وضعیت آموزشی کمک می‌کند. از تولیدات و محصولات خود بازخورد بگیرید و دوباره پله‌ای بالاتر بروید. امیدواریم این شبکه محلی برای بازخورد گرفتن و به تصویر گذاشتن شود.

بهادری جهرمی افزود: مسأله بعدی ناظر به نسل جوان است که ذات آن‌ها تحول‌گرا بودن و آرمانخواه بودن است. جنس جوان این است که قدرت ریسک و نوآوری دارد و تحول گراست. قطعاً شبکه رویا باعث رویش بیشتر دانشجویان این دانشگاه می‌شود و محصولات این دانشگاه باعث رویش بیشتر حوزه رسانه در کشور می‌شود. پس شبکه رویا اگر خوب استفاده شود به رویش رسانه و سازمان و کشور منجر می‌شود.

وی تصریح کرد: خدا را شکر در این دوره همدلی نزدیکی بین مدیران حوزه رسانه دولت و اساساً مدیران دولتی با مدیران صداوسیما در آرمان مشترک نگاه مشترک در رسیدن به اهداف مشترک و از پیش پا برداشتن مشکلات وجود دارد.

بهادری جهرمی عنوان کرد: آزادسازی سواحل، تسهیل مجوزهای کسب و کار و… بدون این دو بال نشدنی بود و من آمدم تا به عنوان مسئول اطلاع رسانی دولت اعلام کنم که دولت دستش را دراز می‌کند به سمت دانشجویان. دولت نیازمند کمک جامعه دانشگاهی است.

وی در پایان سخنانش بیان کرد: در کنار تلخی حوادث اخیر قدر برخی نکات را هم بدانیم که بیشتر جایگاه رسانه مشخص شد؛ اینکه روایت گری درست که روشنگری دارد و روایتگری غلط که مانع ایجاد می‌کند.

انتقاد وحید جلیلی از سلبریتیزم سخیف در صداوسیما

در بخشی از این مراسم وحید جلیلی در سخنانی خطاب به دانشجویان اظهار کرد: سازمان صداوسیما به عنوان رسانه ملی جامعه ایران نیازمند تکاپوها و ابتکارات تازه است. شما نسبت به همه اولی هستید که درباره ابتکار فکر کنید.

وی اضافه کرد: ابتکار صرفاً کاری حرفه‌ای و فنی نیست و نیازمند ذوق و منظومه فکری است. نیاز داریم ذوق ما و تکنیک ما کمک کند کارهای انجام نشده را کشف کنیم.

جلیلی افزود: سلبریتیزم سخیف که صداوسیما در مواردی به آن ابتلا شده و امروز عوارض و عواقب آن را می‌بینیم و اقتضا می‌کند در دو حوزه کار مهم انجام دهیم یعنی در نسبت با جمهور و نخبگان. وقتی از جمهور مردم حرف می‌زنیم حواسمان باشد نگاهمان رسانه زده و فضای مجازی زده نباشد. جمعه گذشته دوستان دیدند تصاویری از روستاهای کشور که راهپیمایی ۱۳ آبان در آن برگزار شد و فردی با اسب و تراکتور راهپیمایی می‌کند. در بسیاری از اینها نه دوربین و نه تریبونی و نه بازنمایی رسانه‌ای وجود دارد. این منظره بیش از چند دهه در صداوسیمای جمهوری اسلامی سانسور شده بود. اما به ذهن کسی خطور هم نکرده بود که نسبت به این سانسور وسیع انتقاد کند یا حتی توییت بزند.

قائم مقام رییس صداوسیما در امور فرهنگی تصریح کرد: یکی از اتفاقاتی که باید رخ دهد این است که مستضعفین که قابلیت‌های اجتماعی و فرهنگی آنها دیده نشده و جدی نگرفته شده جدی گرفته شود.

وی افزود: ترمیم رابطه با جمهور به این معناست یعنی رها شدن از تصویری که رسانه‌های دشمن می‌خواهند القا کنند.

جلیلی یادآور شد: سرفصل دیگر صحبت نخبگان هستند. ما بیست سال پیش نه ماهواره‌ای پرتاب کرده بودیم و نه در زیست فناوری شخصیت‌هایی مثل شاهوردی، بهاروند، پروانه فرزانه و.. را نداشتیم. امروز خود عده‌ای پرشور اعلام می‌کنند که سرنوشت جنگ‌های اروپایی را هم سلاح‌های ایرانی محقق می‌کند.

وی درباره لزوم بازنمایی تصویر موفقیت‌های کشور در سینما و تلویزیون عنوان کرد: سینما را نگاه کنید هرچه ایران بیشتر پیشرفت کرده است تصویر ایران مفلوک تر شده است. حالا باید سهم چنین افرادی را به آنتن برسانیم و موفقیت‌ها نمایش داده شود تا تلاش‌ها و موفقیت‌ها را بیشتر کند.