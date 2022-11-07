سفر هیئت بلند پایه نظامی آمریکا به ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که هیئت بلند پایه نظامی آمریکا امروز دوشنبه به منظور گفتگو با مسئولان نظامی ترکیه وارد آنکارا شده است.

وزارت دفاع ترکیه عنوان کرد که موضوع گفتگوها، چندین پرونده از جمله روابط دو طرف، تحولات مربوط به بحران اوکراین، تحولات دریای اژه و دریای مدیترانه و پرونده سوریه خواهد بود.

گفتنی است، روابط میان آنکارا و واشنگتن بر سر موضوعاتی مانند خرید سامانه ‌های دفاع موشکی اس-۴۰۰ روسیه توسط ترکیه، اختلافات سیاسی در سوریه، لیبی و مدیترانه شرقی و مسائل قضایی تیره شده بود.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در ماه اکتبر برای انجام مذاکرات «سازوکار راهبردی» توافق کردند.

آمریکا در دسامبر ۲۰۲۰ صنعت دفاعی ترکیه را به دلیل خرید سامانه‌های اس-۴۰۰ روسی تحریم کرد و کشور متحدش را از برنامه فروش جت‌های جنگنده اف-۳۵ خود کنار گذاشت. آنکارا این اقدامات را ناعادلانه خواند، اما این دو کشور متحد از آن زمان برای کنار گذاشتن اختلافات و تمرکز بر همکاری از جمله در مورد اوکراین، تلاش کردند.