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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۳۱

دبیر جشنواره تئاتر مازندران خبر داد؛

راهیابی ۱۵ اثر به مرحله بازبینی جشنواره تئاتر مازندران

راهیابی ۱۵ اثر به مرحله بازبینی جشنواره تئاتر مازندران

ساری- دبیر جشنواره تئاتر مازندران گفت:۱۵ اثر به مرحله بازبینی سی و چهارمین جشنواره تئاتر استان راه یافتند.

سید حسین ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز مرحله بازبینی آثار ارسال‌شده به دبیرخانه سی و چهارمین جشنواره تئاتر استانی در هشت شهر استان خبر داد و با بیان اینکه مرحله بازبینی از ۱۶ الی ۱۸ آبان ماه برگزار می‌شود، تصریح کرد: ۲۰ اثر از ۹ شهر استان با ثبت نام در سامانه انجمن نمایش تقاضای حضور خود در جشنواره را ثبت نمودند که از این تعداد در نهایت ۱۵ اثر از هشت شهر چالوس، نور، محموداباد، آمل، بابلسر، ساری، نکا، بهشهر شرایط حضور در مرحله‌ی بازبینی را کسب کردند.

وی افزود: صفرعلی اوجانی، حمیدرضا برزگر و رضا عموزاد از اساتید و فعالان هنر نمایش استان داوری و ارزیابی این مرحله را با نظارت رضا عمرانی نسب کارشناس نمایش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران بر عهده دارند.

ساداتی خاطرنشان کرد: سی و چهارمین جشنواره تئاتر استان مازندران از ۲۶ الی ۲۹ آبان ماه در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد اسلامی شهرستان ساری برگزار می‌شود.

کد مطلب 5626884

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