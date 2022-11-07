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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۰۷

دادستان کرمانشاه خبر داد؛

کشف ۵۰۰ قبضه سلاح جنگی در کرمانشاه طی یک ماه اخیر

کشف ۵۰۰ قبضه سلاح جنگی در کرمانشاه طی یک ماه اخیر

کرمانشاه- دادستان کرمانشاه از کشف ۵۰۰ قبضه سلاح جنگی در استان کرمانشاه طی یک ماه اخیر با هدف اجرای پروژه کشته سازی و درگیری‌های خیابانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ناآرامی‌های اخیر در کشور، اظهار کرد: دشمنان به منظور اجرای پروژه کشته سازی و درگیری‌های خیابانی تلاش کرده‌اند تا اغتشاشگران را به سلاح‌های گرم مجهز کنند.

وی افزود: در این راستا قاچاق سلاح از مرزهای استان کرمانشاه هم طی این مدت افزایش یافته و با این وجود با رصد اطلاعاتی نیروهای امنیتی و انتظامی استان بخش قابل توجهی از این سلاح‌ها طی یک ماه اخیر کشف و ضبط شده است.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: در این مدت ۵۰۰ قبضه سلاح جنگی که به صورت قاچاق از طریق مرزهای استان کرمانشاه وارد کشور شده بود تا در پروژه کشته سازی و درگیری‌های خیابانی بکارگیری شود، کشف و ضبط شد.

کرمی با تاکید بر اینکه قانون برای استفاده از سلاح گرم مجازات سنگینی در نظر گرفته، بیان کرد: همچنین طبق مصوبه شورای امنیت ملی برای کسانی که در اغتشاشات اخیر از سلاح‌های گرم و جنگی استفاده می‌کنند، هیچ‌گونه ارفاقی در نظر گرفته نمی‌شود.

کد مطلب 5626934

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