کشف ۵۰۰ قبضه سلاح جنگی در کرمانشاه طی یک ماه اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ناآرامی‌های اخیر در کشور، اظهار کرد: دشمنان به منظور اجرای پروژه کشته سازی و درگیری‌های خیابانی تلاش کرده‌اند تا اغتشاشگران را به سلاح‌های گرم مجهز کنند.

وی افزود: در این راستا قاچاق سلاح از مرزهای استان کرمانشاه هم طی این مدت افزایش یافته و با این وجود با رصد اطلاعاتی نیروهای امنیتی و انتظامی استان بخش قابل توجهی از این سلاح‌ها طی یک ماه اخیر کشف و ضبط شده است.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: در این مدت ۵۰۰ قبضه سلاح جنگی که به صورت قاچاق از طریق مرزهای استان کرمانشاه وارد کشور شده بود تا در پروژه کشته سازی و درگیری‌های خیابانی بکارگیری شود، کشف و ضبط شد.

کرمی با تاکید بر اینکه قانون برای استفاده از سلاح گرم مجازات سنگینی در نظر گرفته، بیان کرد: همچنین طبق مصوبه شورای امنیت ملی برای کسانی که در اغتشاشات اخیر از سلاح‌های گرم و جنگی استفاده می‌کنند، هیچ‌گونه ارفاقی در نظر گرفته نمی‌شود.