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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۷:۴۷

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

ساماندهی ۱۷۵۰۰ معتاد متجاهر از ابتدای آغاز به کار قرارگاه اجتماعی

ساماندهی ۱۷۵۰۰ معتاد متجاهر از ابتدای آغاز به کار قرارگاه اجتماعی

سخنگوی شهرداری تهران گفت: از ابتدای آغاز به کار قرارگاه اجتماعی تاکنون، ۱۷ هزار و ۵۰۰ معتاد متجاهر در پایتخت ساماندهی و در مراکز ماده ۱۶ پذیرش شده‌اند.

عبدالمطهر محمدخانی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره ساماندهی معتادان متجاهر، گفت: مدیریت شهری فعلی در حوزه آسیب‌های اجتماعی به خصوص ساماندهی معتادان متجاهر خود را موظف می‌داند که ورود داشته باشد و فراتر از آنچه که قانون وضع کرده عمل کند. معتادان متجاهر یک آسیب مشهود در خیابان‌هاست که جلوی چشم مردم هستند و در کنار این معضل مسائل دیگری مانند مسائل اخلاقی، سرقت و… مشکلات ایجاد می‌شود.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به اینکه شهرداری می‌توانست در این حوزه مسئولیتی را برعهده نگیرد، ادامه داد: ظرف ۶ ماه ۵ هزار ظرفیت توسط فقط شهرداری تهران ایجاد شد که این میزان بیش از نیمی از کمبودهایی که در این زمینه وجود داشت را مرتفع می‌سازد و ۲۵۰۰ ظرفیت دیگر تا پایان سال ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تهران ۹ هزار ظرفیت برای ساماندهی معتادان متجاهر نیاز داشت و قرار است ۴ هزار ظرفیت دیگر توسط دستگاه‌های مختلف تأمین شود، افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در قرارگاه اجتماعی پلیس، سازمان زندان‌ها، بهزیستی و سپاه قرار شد ظرفیت‌های موجودشان را افزایش دهند تا این چهار هزار کمبود باقی مانده هر چه زودتر جبران شود.

محمدخانی گفت: طبق آمارهای اعلام شده تهران ۲۵ هزار معتاد متجاهر دارد که از ابتدای آغاز به کار قرارگاه اجتماعی تاکنون، ۱۷ هزار و ۵۰۰ معتاد متجاهر ساماندهی و وارد مراکز ماده ۱۶ شده‌اند. علاوه بر این ۵ هزار ظرفیت خالی نیز داریم یعنی اگر افراد باقی مانده در خیابان را جمع‌آوری کنیم کار تقریباً تمام شده است.

سخنگوی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: شهرداری تهران علاوه بر ورود جدی بر بحث کمبود ظرفیت، برای اولین بار مسئولیت پذیرش معتادان متجاهر منع پذیرشی را بر عهده گرفته است. این گروه از معتادان طبق قانون مبارزه با مواد مخدر به دلیل شرایط خاصی که داشتند امکان ورود به مراکز ماده ۱۶ برای آنها فراهم نبود که شهرداری تهران ظرفیت‌هایی که ایجاد کرده برای ساماندهی این معتادان است.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد معتادان متجاهر منع پذیرشی در مراکز شهرداری تهران پذیرش شده‌اند، اظهار کرد: درمان هرکدام از این معتادان، متوسط ماهی ۳۰ میلیون تومان هزینه دارد و شرایط نگهداری آن‌ها نسبت به سایر معتادان متجاهر بسیار خاص است.

کد مطلب 5627700

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    نظرات

    • علی AE ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
      0 0
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      با عرض سلام در اذتباط با موضوع پیچیده مادهد16 و ماده 16بسیار نادیده ها و ناگفته هاست که تا کار دست افراد پاکدست و دلسوز نباشد جز منافع عده ای خاص که بسیار سودهای عجیب از کنار این 17000نفر در سال می برند وجود دارد و باید بگویند چرا تفکیکی صورت نمی گیرد؟ چرا زنده بیرون آمدن از این مکان ها و گرسنگیووو
    • روزنامه نگار AE ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
      0 0
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      برای حل معضل اعتیاد یک: باید مدیران با حقیقت اعتیاد خواص و عوام در حدود ده میلیون نفر از هر سن و قشر و طبقه ای چه خود اظهار چه پنهان روبرو شوند و همانکاری که اروپا تنها کار درستی یا جزء معدود برنامه های مانع گذاری جلوی آسیب های اجتماعی انجام داده را ایران هم انجام بده کمپ و کمپ داری به صنعتی واقعن .

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