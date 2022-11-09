آمارهای آتیه صبا صعودی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هلدینگ سرمایه گذاری آتیه و براساس گزارش عملکرد سود و زیانی هلدینگ آتیه صبا و شرکت‌های زیرمجموعه که توسط معاونت نظارت بر شرکتهای هلدینگ آتیه صبا تهیه شده است، شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به عنوان بزرگترین زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ تخصصی چند رشته‌ای سرمایه گذاری در حوزه‌های صنعت، معدن، حمل و نقل و گردشگری، متنوع‌ترین سبد دارایی‌ها را از جنبه تنوع فعالیت شرکت‌های تابعه در بین هلدینگ های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، دارا است. این هلدینگ در حوزه‌های مختلف و در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ عملکرد مطلوبی داشته است و در برخی حوزه‌ها رشد چشمگیر رخ داده است.

درآمد عملیاتی در طی دو سال اخیر ۲۱ برابر شد

محاسبه تغییرات درآمد عملیاتی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که درآمد عملیاتی شرکت در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، ۱۷ برابر و این عدد در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۸، ۲۱ برابر و نسبت به سال ۱۳۹۹، ۱.۲ برابر شده است.

سود و زیان هلدینگ آتیه صبا طی ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ (مبالغ میلیون ریال) شرح ۱۴۰۰ ۱۳۹۹ ۱۳۹۸ سود سهام ۵۱,۱۷۶,۹۹۶ ۳۳,۷۲۳,۹۸۴ ۲,۳۳۹,۷۳۴ سود حاصل از خرید و فروش ۱۸,۳۹۰,۵۱۲ ۲۲,۷۶۰,۱۳۷ ۳۴۴,۱۴۷ سود حاصل از سپرده و اوراق ۴۸۰,۱۰۰ ۸۰,۰۰۸ ۳۳۸,۶۷۸ سود مشارکت پروژه احداث آزادراه کنارگذر شرق اصفهان ۱,۶۰۶,۶۱۴ ۱,۰۰۷,۲۹۰ ۳۷۰,۱۵۷ سایر (سود سپرده‌های بانکی) ۱۵,۴۵۹ ۲۳۴,۳۵۸ ۰ درآمد عملیاتی ۷۱,۶۶۹,۶۸۱ ۵۷,۸۰۵,۷۷۷ ۳,۳۹۲,۷۱۶ سود خالص ۷۱,۳۶۶,۶۸۰ ۵۷,۵۲۷,۰۷۵ ۳,۰۶۷,۷۵۹

همانگونه که در جدول بالا نشان داده شده است، رشد درآمد عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۴% افزایش داشته است. درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌های زیرمجموعه آتیه صبا نیز در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، ۱۴.۴ برابر شده است. به این ترتیب، درآمد حاصل از سود سهام سال ۱۴۰۰ شرکت نسبت به سال ۱۳۹۸، ۲۱ برابر شده است.

گفتنی است در قبال رشد ۵۱۹ درصدی بهای تمام شده شرکت‌های مالکیتی اعم از کنترلی و مدیریتی هلدینگ آتیه صبا در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، درآمد سود سهام حاصل از این شرکت‌ها رشدی معادل ۱۳۴۱ درصد داشته است که ۵۰۷ درصد آن ناشی از شرکت‌های فرعی و وابسته در سال ۱۳۹۸ و مابقی حاصل از سود سهام شرکت‌های انتقال یافته است. به عبارت دیگر رشد سود سهام حاصل از این شرکت‌ها ۲.۶ برابر بهای تمام شده آنها بوده است.

رشد ۵۴ درصدی جمع درآمد در شرکت‌های کنترلی

نگاهی به گزارش عملکرد شرکت‌های کنترلی (وکالتی و مالکیتی) در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که جمع درآمد در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۵۶.۵ درصد رشد یافته است. این رقم در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ معادل ۴۴ درصد بوده است.

همچنین مبلغ افزایش درآمد شرکت‌های کنترلی (وکالتی و مالکیتی) به میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ (۶۳,۹۱۹ میلیارد ریال) بالغ بر ۸۱ درصد از کل درآمد در سال ۱۳۹۸ (۷۸,۶۳۸ میلیارد ریال) بوده است.

نگاهی به تغییرات درآمدی شرکت‌های کنترلی وکالتی نشان می‌دهد که درآمد شرکت‌های وکالتی در سال ۱۴۰۰ نسبت به دو سال قبل تقریباً دو برابر شده است. درآمد شرکت آسمان علیرغم کاهش در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ به دلیل شیوع کرونا، در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ دو برابر شده است. این در حالی است که رشد درآمد این شرکت تابعی از قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های کلان است.

صعود شرکت‌ها با فروکش کردن کرونا

نگاهی به تغییرات درآمد در کل شرکت‌های کنترلی اعم از مالکیتی و وکالتی نشان می‌دهد که درآمد ۹ شرکت صدر معادن ایرانیان، بازرگانی پدیده نیکان صبا، کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان، مجتمع معادن مس تکنار، صنایع کاغذسازی قائم شهر، صنایع شیر ایران، سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی، انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و آرین پارسه کیش طی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ روند روبه رشد داشته‌اند. در این میان درآمد سه شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی، توسعه دهکده آبدرمانی محلات و خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پرشین گلف پس از کاهش در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، رشد قابل توجهی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ داشته است.

کاهش درآمد این شرکت‌ها در سال ۱۳۹۹ ناشی از شوک پاندمی کرونا به صنعت گردشگری و حمل ونقل بوده است.

نسبت سود سهام دریافتی از شرکت‌های کنترلی مالکیتی به بهای تمام شده آنها در جدول زیر نشان داده شده است.

بهای تمام شده و سود سهام شرکت‌های کنترلی مالکیتی عنوان ۱۴۰۰ ۱۳۹۹ ۱۳۹۸ بهای تمام شده شرکتهای کنترلی مالکیتی ۳, ۹۵۴,۳۰۱ ۴,۴۱۰,۱۸۸ ۴۳۸,۹۶۴ سود سهام ۷,۱۶۰,۰۷۵ ۴,۳۱۳,۸۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ نسبت سود سهام به بهای تمام شده ۱۸۱% ۹۸% ۴۸%

نگاهی به تغییرات در سود خالص شرکت‌های کنترلی (اعم از مالکیتی و وکالتی) حاکی از آن است که جمع سود خالص سال ۱۴۰۰ (۱۲,۶۹۱ میلیارد ریال) نسبت به جمع سود خالص ۱۳۹۹ (۸۵۲ میلیارد ریال) بالغ بر ۱۳۸۹% (۱۵ برابر) رشد یافته است. از عمده دلایل این برتری، تبدیل زیان خالص ۳,۳۶۳ میلیاردی آپاداناسرام به زیان خالص ۴۳ میلیارد ریالی است.

مبلغ افزایش سودخالص به میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ (۱۱,۵۵۲ میلیارد ریال) حدود ۶/۵۷ برابر کل سود خالص سال ۱۳۹۸ (۱,۷۵۸ میلیارد ریال) بوده است.

عنوان ۱۴۰۰ ۱۳۹۹ ۱۳۹۸ جمع سود مالکیتی ۱۱,۱۱۲,۵۸۲ ۶,۲۷۷,۲۶۲ ۳,۶۳۱,۵۴۹ جمع سود وکالتی ۱,۵۷۷,۹۵۶ (۵,۴۲۵,۲۷۶) (۲,۱۶۳,۸۸۴) جمع کل ۱۲,۶۹۰,۵۳۸ ۸۵۱,۹۸۶ ۱,۴۶۷,۶۶۴

سود خالص هفت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، گلف اجنسی ایران، صنایع شیر ایران، مجتمع معادن مس تکنار، سیمان یاسوج، صنایع کاغذسازی قائمشهر و سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. مبلغ افزایش سود این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۲.۲ برابر سود خالص سال ۱۳۹۹ این شرکت هاست.

تغییر مسیر از ضرر به سود

در ۵ شرکت خدمات هوایی کشوری – آسمان، خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پرشین گلف، صدر معادن ایرانیان، بازرگانی پدیده نیکان صبا و کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان، مبلغ ۲,۳۲۵ میلیارد زیان خالص سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۰ به سود خالصی معادل ۱,۴۷۹ میلیارد ریال تبدیل شده است. همه این شرکت‌ها به جز شرکت خدمات هوایی کشور آسمان در سال ۱۳۹۸ نیز زیانده بوده‌اند.

چهار شرکت حملونقل جاده‌ای داخلی فجر جهاد، توسعه دهکده آبدرمانی محلات، سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی و آپاداناسرام زیان خالص خود را در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش داده‌اند. بیشترین کاهش زیان در آپاداناسرام به مبلغ ۳,۳۶۳ میلیارد ریال بوده است و بیشترین درصد کاهش را سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در زیان خالص خود داشته است. در مجموع مبلغ ۳,۸۶۴ میلیارد از زیان خالص سال ۱۳۹۹ کاسته شده است، یعنی مجموع زیان خالص این شرکت‌ها به ۰.۰۳ مبلغ زیان خالص در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

نگاهی به تغییرات سود و زیانی در شرکت‌های مالکیتی مدیریتی (وابسته) نشان می‌دهد که از ۱۳ شرکت وابسته هلدینگ آتیه صبا ۱۲ شرکت افزایش درآمد در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ داشته است.

تغییرات سود و زیان انباشته

نگاهی به تغییرات سود و زیان انباشته شرکت‌های زیرمجموعه آتیه صبا حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۰، شاهد ۲۵ درصد کاهش در جمع کل زیان انباشته شرکت‌ها بوده‌ایم به نحوی که ۳۵ درصد افزایش در سود انباشته شرکت‌های سود ده و ۶ درصد کاهش در شرکت‌های زیان ده داشته‌ایم که در مجموعاً ۲۵ درصد کاهش در جمع کل سود و زیان این شرکت‌ها به دنبال داشته است.

زیان انباشته سه شرکت صنایع کاغذسازی قائمشهر، صدر معادن ایرانیان و پرشین گلف نه تنها کاهش یافته بلکه به سود انباشته تبدیل شده است. همچنین شرکت‌های صدر معادن ایرانیان و پرشین گلف در سال ۱۴۰۰ از مشمولیت ماده ۱۴۱ نیز خارج شده‌اند.

شایان ذکر است که شرکت صدر معادن ایرانیان از بدو تأسیس زیان ده و دارای زیان انباشته بوده است. این شرکت پس از ۱۴ سال توانست علاوه بر ایجاد درآمد و سودآوری از زیان انباشته و مشمولیت ماده ۱۴۱ خارج شود.

همچنین چهار شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا، کشت و صنعت و دامپروری پگاه لرستان، مس تکنار و خدمات هوایی کشور- آسمان، توانسته‌اند مجموعاً ۶۴ درصد کاهش در زیان انباشته خود ایجاد کنند.

لازم به ذکر است که شرکت بازرگانی پدیده نیکان علاوه بر کاهش ۹۸ درصدی در زیان انباشته خود، توانسته است از مشمولیت ماده ۱۴۱ خارج شود.

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