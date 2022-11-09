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کد مطلب 5627975
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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۱۸

ماجرای آتش گرفتن یک خودرو در اغتشاشات قرچک چه بود؟

ماجرای آتش گرفتن یک خودرو در اغتشاشات قرچک چه بود؟

روایت شاهدان عینی از آتش‌گرفتن خودروی یک اغتشاشگر در قرچک را در این فیلم مشاهده می‌ کنید.

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    نظرات

    • IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
      15 7
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      نفهم رو اعدام کنید تا دیگه از این غلطا نکنه. کشور ما این همه شهید داده تا امنیت داشته باشه.
    • AE ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
      15 8
      پاسخ
      تو قرچک هیچ اغتشاشی نیست از ی شب اوایل آشوبها کمتر از صد نفر ادم که فقط بچه های زیر 18سالش برا قرچک بودن و بقیه اصلا برای قرچک نبودن اومدن تو خیابون و کمتر از ی ساعت پلیس جمعشون کرد مردم قرچک خیلی فهیم هستن و اکثرا مسایل رو با جمع شدن و صحبت حل میکنن این هم که اتیش گرفت بازهم برای قرچک نیست
    • IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
      7 6
      پاسخ
      اری اری این جیره خوران بیگانه بدبختای کودن بیشتر ترین نباید ازشون توقع داشته باشیم باید در اتش باور تخیل خودشون بسوزن
    • IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
      2 4
      پاسخ
      اینو نباید نجاتش بدن۴
    • علی IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      7 3
      پاسخ
      بازم اعتراف اجباری...!!!!
    • IR ۰۱:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      3 4
      پاسخ
      این اصلا مغازه نداره همش دنبال کار بود که بره سر کار
    • ارش IR ۰۶:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      3 2
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      بنده خدا تحت تاثیر جو قرار گرفته و الان هم پشیمان هست.اگر‌ جاوید شاه یا مسیح های نژادی را هم بگیرند آنها هم میگن تهت تاثیر جو قرار گرفتیم و فریب خوردیم. عجب ترفندی یاد دادن به اینها
    • سیدعلی هاشمی US ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      1 1
      پاسخ
      باید میزاشتی جزغاله بشه

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