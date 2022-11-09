دریافت 15 MB کد مطلب 5627975 https://mehrnews.com/xYR2F ۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۱۸ کد مطلب 5627975 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۱۸ ماجرای آتش گرفتن یک خودرو در اغتشاشات قرچک چه بود؟ روایت شاهدان عینی از آتشگرفتن خودروی یک اغتشاشگر در قرچک را در این فیلم مشاهده می کنید. کپی شد مطالب مرتبط هیچ دانشجویی در دانشگاه بازداشت نشده است/ مشکل اصلی ما حجاب نیست لحظه تعقیب دستجمعی شهید علیوردی توسط اوباش «مجید یوسفی» سومین شهید مدافع امنیت گیلان لقب گرفت دیدار خانواده برخی از شهدا با خانواده شهید «علیوردی» پروژه کشته سازی رسانه های معاند در زنجان شکست خورد ۱۲ کشته و سوختن ۳۰ خودرو درپی تصادف یک تانکر بنزین در نیجریه هر دقیقه یک حمله سایبری در آذربایجانشرقی اتفاق میافتد روایت یک شاهد عینی از حادثه حمله با اتوبوس به کلانتری ۱۶ زاهدان برچسبها اغتشاشات 1401 اغتشاشات ایران اغتشاش آتش سوزی قرچک
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