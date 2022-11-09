زمینه رفع مشکل ۱۱ واحد تولیدی در چهارمحال و بختیاری فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم منزوی صبح چهارشنبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بخشودگی جریمه‌های بیمه‌ای، تمدید تسهیلات بانکی، برگشت زمین‌های تصرف شده برخی واحدهای تولیدی صنعتی و جریمه‌های امور مالیاتی از مهم‌ترین مشکلات این واحدها در استان به‌شمار می‌رود.

وی افزود: رفع مشکلات واحدهای تولیدی صنعتی با هدف احیای کارخانه‌های راکد، استفاده ۱۰۰ درصدی از توان تولیدی کارخانه‌ها، حفظ اشتغال موجود و تلاش برای ایجاد اشتغال‌های جدید به‌منظور کاهش نرخ بیکاری و تحقق رونق اقتصادی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم به‌شمار می‌رود.

منزوی تصریح کرد: به‌همین منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی صنعتی چهارمحال و بختیاری از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولان استان در حمایت از تولیدکنندگان است.

وی یادآور شد: در این راستا اجرای تمامی مصوبات مرتبط با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری ضروری و الزامی است و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی مرتبط در استان باید به این مهم توجه کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نیز گفت: در ۲ ماه گذشته سامانه جذب سرمایه‌گذار در بخش‌های تولیدی صنعتی با مشکل مواجه و قطع شده است.

سجاد رستمی تأکید کرد: در این راستا تا زمان رفع مشکل و راه‌اندازی دوباره سامانه الکترونیک، درخواست سرمایه‌گذاران در چهارمحال و بختیاری به‌صورت فیزیکی و حضوری دریافت و بررسی می‌شود.

وی اظهار داشت: در سال‌جاری برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی صنعتی چهارمحال و بختیاری ۱۵۰ مصوبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تصویب شده است.