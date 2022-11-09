به گزارش خبرنگار مهر، میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در مورد وضعیت تعطیلات، اظهار کرد: امروز اصلاحیه ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری را پیشنهاد دادیم که بر اساس آن وضعیت تعطیلات و روزهای کاری آخر هفته مشخص شد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی افزود: بر همین اساس، روزهای پنجشنبه که در دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌ها کارمندان سرکار می‌رفتند، برای مشاغلی که امکانش باشد، قرار بر این شد که ۵ روز هفته، روز کاری باشد و ساعت کاری ۸ تا ۴.۳۰ باشد.

وی گفت: با توجه به اینکه مدارس در روز پنجشنبه تعطیل است و امکان سفر برای خانواده‌ها در آخر هفته نبود، امروز با این مصوبه که به عنوان لایحه در مجلس مطرح خواهد شد و در صورت تصویب در مجلس، دو روز آخر هفته برای همه کارکنان تعطیل می‌شود تا به تحکیم خانواده کمک شود.

لطیفی تصریح کرد: جمع‌بندی ما این است که این امر موجب بهره‌وری اقتصادی بیشتر هم می‌شود.

خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید