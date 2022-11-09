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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۲۶

لطیفی در حاشیه هیئت دولت:

همه کارکنان دو روز آخر هفته تعطیل می‌شوند

همه کارکنان دو روز آخر هفته تعطیل می‌شوند

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی از تصویب مصوبه‌ای در دولت مبنی بر تعطیلی دو روز آخر هفته برای همه کارکنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در مورد وضعیت تعطیلات، اظهار کرد: امروز اصلاحیه ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری را پیشنهاد دادیم که بر اساس آن وضعیت تعطیلات و روزهای کاری آخر هفته مشخص شد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی افزود: بر همین اساس، روزهای پنجشنبه که در دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌ها کارمندان سرکار می‌رفتند، برای مشاغلی که امکانش باشد، قرار بر این شد که ۵ روز هفته، روز کاری باشد و ساعت کاری ۸ تا ۴.۳۰ باشد.

وی گفت: با توجه به اینکه مدارس در روز پنجشنبه تعطیل است و امکان سفر برای خانواده‌ها در آخر هفته نبود، امروز با این مصوبه که به عنوان لایحه در مجلس مطرح خواهد شد و در صورت تصویب در مجلس، دو روز آخر هفته برای همه کارکنان تعطیل می‌شود تا به تحکیم خانواده کمک شود.

لطیفی تصریح کرد: جمع‌بندی ما این است که این امر موجب بهره‌وری اقتصادی بیشتر هم می‌شود.

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کد مطلب 5628156
طیبه بیات

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    نظرات

    • جنتی IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
      1 1
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      برای افزایش بهره وری و انسجام خانواده خوبه ولی بهتر بود بجای پنجشنبه روز شنبه رو تعطیل میکردند تا از بعد اقتصادی نیز بنفع کشور میشد.
    • مادر کارمند IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
      2 1
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      برای حمایت از خانواده ؛ خواهشا به موازات این تغییر ساعات کاری بانوان متاهل دارای فرزند را ساعت 14 اعلام باشه . دولت باید برای مسئولیت ها و نقش و فعالیت زنان در خانواده هم ارزش قائل بشه.
    • IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
      1 1
      پاسخ
      خواهشا به موازات این تغییر ساعات حضور کاری بانوان متاهل دارای فرزند هم ساعت 14باشه و این گروه از بانوان ما بقی ساعات موظفی رو به صورت دورکاری و در ساعات حضور در منزل پر کنند. دولت برای حمایت از خانواده باید برای مسئولیت ها و نقش و فعالیت زنان در خانواده هم ارزش قائل بشه.
    • لیلا IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
      2 2
      پاسخ
      باز طرح خام دادید زنان شاغل تا ساعت چهار اداره باشند کی به زندگی شأن برسند یه پنج‌شنبه چکارکنند
    • IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
      0 1
      پاسخ
      با سلام.چرا هنوز طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به برخی ارگان ها مثل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ و اجرایی نشده ؟
    • IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
      1 1
      پاسخ
      ای کاش جمعه و شنبه ها دو تعطیل می کردن تا برای تجارت با کشورهای خارجی محدودیت کمتر بشه
    • مهدی IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      1 1
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      این طرح نیاز به کارشناسی دقیق تری دارد در استانهای جنوبی کشور به موازات گرمای زودرس و طاقت فرسا ساعت شروع کار باید زودتر از ۸ باشد واز خنک بودن هوای اول صبح استفاده بشه.بعدشم بازدهی و بهره وری اصلا توی این طرح در نظر گرفته نشده آخه از ساعت ۱ بعد از ظهر کدوم ارباب رجوع به ادارات مراجعه میکنه
    • موژگان IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      من به عنوان یه خانوم که خیلی راضیم . اینجوری یک روز وقت اضافی داریم به همه کارمون می رسیم و بیشتر پیش بچه هامون هستیم. با ساعت کاریش هم موردی ندارم دو ساعت بیشتره دیگه د ر عوض یک روز تعطیلیم. عالی . دست شما درد نکنه بابت طرح عالیتون.
    • IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      ما برعکس ژاپن عمل می‌کنیم تعطیلات رو بیشتر میکنیم که کشور پیشرفت کنه چهار تا جوان بیکار روی اعصاب پدر ومادر برن همون دو روز رو هم با جنگ واعصاب همراه باشن آقا کی گفته تعطیل کنید

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